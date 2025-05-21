Patates Salatası ve Cacık'ın Adını Unutan Şeyma Subaşı'nın Dünyadan Bihaber Havaları Dillere Fena Düştü!
Ülkeyi ziyarete gelen, yılın Türkiye'de geçirdiği zamanına giriş yapan Şeyma Subaşı, Aslıhan Doğan Turan'ın 5 Çayı programına konuk oldu.
Patates salatası ve cacığın adını unutarak mutfak bilgisinin sıfır olduğunu kanıtlayan Şeyma Subaşı'nın adını unuttuğu mezelere taktığı isimler ayrı, mezeleri anlatmaya çalışırken girdiği havalar ayrı göze battı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Son zamanlarda yeni aşkı Brezilyalı Marlon'la sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, yıl içerisinde Türkiye'ye ayırdığı o döneme birkaç hafta önce giriş yaptı!
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Önce sizi birkaç ay öncesine götürelim; Acun Ilıcalı'yla kızları Melisa ile bir seri videoda yer alan Şeyma Subaşı, o dönem de kızıyla sohbetinin detayları sebebiyle gündeme oturmuştu.
Cacığı ve patates salatasını tarif etmeye çalışırken girdiği havalar ve haller ise resmen sinir hoplattı! Buyurun, önce patates salatası ve cacığa verdiği yeni isimleri beraber görelim!
Sonra da "yeşil yoğurt" ve "soğuk patates yemeğinin" dillere nasıl düştüğün inceleyelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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