Patates Salatası ve Cacık'ın Adını Unutan Şeyma Subaşı'nın Dünyadan Bihaber Havaları Dillere Fena Düştü!

Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren fakat boşanma sonrasında da magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olarak kalmayı başaran Şeyma Subaşı, senelerdir hepimize nasip olmasını dilediğimiz, bir an olsun yerinde durmadığı, ülke ülke gezerken her anının da tadını çıkardığı bir hayat yaşıyor biliyorsunuz.

Yılın çoğunluğunu Türkiye'den uzak, mümkünse de hep sıcak iklimlerde geçiren Şeyma Subaşı, şimdilerde ülkemizde ve her sene olduğu gibi yine birçok programa katılarak iz bırakan açıklamalar yapmakta kararlı!