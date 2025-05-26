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Ünlü Dostlarından Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son Veda

Ünlü Dostlarından Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 17:13

Usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki kaybettik. Kanserle mücadelesine 76 yaşında yenik düşen İlhan Şeşen'in vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. 

Ünlü dostlarından son veda mesajları gecikmedi...

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Geçtiğimiz saatlerde, ne yazık ki usta sanatçı İlhan Şeşen'i kaybettik...

Geçtiğimiz saatlerde, ne yazık ki usta sanatçı İlhan Şeşen'i kaybettik...

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, ve “Neler Oluyor Bize” gibi efsane şarkılara imza atmış, sesiyle insanın içindeki tüm dertleri götüren İlhan Şeşen, 2023 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu. 

Akciğer kanseri teşhisi koyulan İlhan Şeşen, 2 yılı aşkın süredir verdiği mücadeleyi sabah saatlerinde kaybetti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yalnızca şarkıları değil, oyunculuğuyla da öne çıkan kıymetli sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Yalnızca şarkıları değil, oyunculuğuyla da öne çıkan kıymetli sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İki ay önce durumunun iyiye gitmediği haberleri çıkan İlhan Şeşen, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. 

Acı haberi ailesi, 'Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” sözleriyle duyurdu. 

Buyurun, ünlü dostları abilerine, ustalarına nasıl veda etmiş beraber görelim. 

Mekanı cennet olsun❤️

Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil
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Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

Yekta Kopan

Yekta Kopan
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Bora Öztoprak

Bora Öztoprak

Yonca Lodi

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Gülben Ergen

Gülben Ergen
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Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

Ata Demirer

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Sibel Taşçıoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Sabahattin Akkiraz

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Işın Karaca

Işın Karaca

Yeşim Salkım

Bora Gencer

Bora Gencer
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Zafer Algöz

Zafer Algöz
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Aynur Aydın

Aynur Aydın
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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