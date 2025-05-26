Ünlü Dostlarından Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son Veda
Usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki kaybettik. Kanserle mücadelesine 76 yaşında yenik düşen İlhan Şeşen'in vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu.
Ünlü dostlarından son veda mesajları gecikmedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde, ne yazık ki usta sanatçı İlhan Şeşen'i kaybettik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca şarkıları değil, oyunculuğuyla da öne çıkan kıymetli sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Bülent Ortaçgil
Armağan Çağlayan
Yekta Kopan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bora Öztoprak
Yonca Lodi
Gülben Ergen
Ercan Saatçi
Ata Demirer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Taşçıoğlu
Sabahattin Akkiraz
Işın Karaca
Bora Gencer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zafer Algöz
Aynur Aydın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın