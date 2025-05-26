onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
İlhan Şeşen Kimdir, Öldü mü? Ünlü Müzisyen İlhan Şeşen'in Hayatı ve Kariyeri

İlhan Şeşen Kimdir, Öldü mü? Ünlü Müzisyen İlhan Şeşen'in Hayatı ve Kariyeri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 14:19

Müzik dünyasının en çok merak edilen isimlerinden İlhan Şeşen'in hayatı merak konusu oldu. Kariyeri boyunca birçok şarkı besleyen başarılı müzisyen, aynı zamanda oyunculuğuyla da adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden müzisyen ile alakalı bilgiler Google'da aratılmaya başlandı. Aliye dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Şenses, seyircilerin gönlünde de taht kurdu. Peki, İlhan Şeşen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlhan Şeşen evli mi, rol aldığı yapımlar neler? İlhan Şeşen öldü mü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlhan Şeşen Kimdir?

İlhan Şeşen Kimdir?

Manisa doğumlu başarılı müzisyen İlhan, Desen, 18 Haziran 1948 yılında dünyaya geldi. Başarılı şarkıcı aynı zamanda oyuncu ve bestecidir.

İlhan Şeşen'in Kariyeri

İlhan Şeşen'in Kariyeri

Kariyeri boyunca birçok şarkı yazan ve okuyan İlhan Şeşen, 1968 yılında dans müziği yaparak müzik kariyerine başladı. 1971 yılında 'Kavga' adındaki 45liğini çıkaran oyuncu, Hukuk Fakültesinin ardından 10 yıl boyunca serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1983 yılında ise avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken isimli müzik grubunu kurdu.

Başarılı şarkıcı ve oyuncu İlhan Şesen, birçok başarılı yapımda rol almaya ve müzik bestelemeye devam ediyor.

İlhan Şeşen Evli mi?

İlhan Şeşen Evli mi?

1974 yılında Arzu Şeşen ile dünyaevine giren giren İlhan Şeşen, 1996 yılında boşandı. Bu evlilikten Melis ve Fuat isminde iki çocukları var.

İlhan Şeşen'in Şarkıları

İlhan Şeşen'in Şarkıları

  • Aşk Haklı (17 Nisan 1994) (Türker Prodüksiyon)

  • Neler Oluyor Bize (12 Aralık 2001) (DMC)

  • Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim (9 Mayıs 2003) (DMC)

  • Aşk Yalan (23 Şubat 2005) (DMC)

  • İlhan Şeşen (1 Kasım 2006) (DMC)

  • Gel (14 Temmuz 2014) (Aşk Müzik Yapım) (Sony)

  • Yedi Bölge İki Gölge (15 Şubat 2017) (Poll)

  • İstanbul'lu Şarkılar (26 Mayıs 2017) (Sony)

  • Ciddi Eğlence (20 Nisan 2018) (Sony)

  • Akustik Hikayeler (2 Ekim 2020) (Sony)

İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Yapımlar

İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Yapımlar

  • Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

  • Cesur Kuşku (2001)

  • Yeditepe İstanbul (2001)

  • Bir Tatlı Huzur (2002)

  • Mumya Firarda (2002)

  • Mühürlü Güller (2003)

  • Aliye (2004)

  • Çocuğun Var Derdin Var (2004)

  • Annem (2007)

  • Şöhret Okulu (2007)

  • Gönülçelen (2010)

  • Anadolu Kartalları (2011)

  • Bir Günah Gibi (2011)

  • Hayatımın Rolü (2012)

  • Görüş Günü Kadınları (2013)

  • Asla Vazgeçme (2014)

  • Paramparça (2015)

  • Milat (2015)

  • Saklı (2015)

  • The Yetimler (2015)

  • Aşk Yalanı Sever (2016)

  • Propaganda 2 (2016)

  • Saklambaç (2016)

  • Tatlı Şeyler (2017)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlhan Şeşen Öldü mü?

İlhan Şeşen Öldü mü?

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın