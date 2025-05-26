İlhan Şeşen Kimdir, Öldü mü? Ünlü Müzisyen İlhan Şeşen'in Hayatı ve Kariyeri

Kariyeri boyunca birçok şarkı yazan ve okuyan İlhan Şeşen, 1968 yılında dans müziği yaparak müzik kariyerine başladı. 1971 yılında 'Kavga' adındaki 45liğini çıkaran oyuncu, Hukuk Fakültesinin ardından 10 yıl boyunca serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1983 yılında ise avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken isimli müzik grubunu kurdu.

Başarılı şarkıcı ve oyuncu İlhan Şesen, birçok başarılı yapımda rol almaya ve müzik bestelemeye devam ediyor.