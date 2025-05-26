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Kanser Tedavisi Görüyordu: Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Kanser Tedavisi Görüyordu: Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 14:10

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 76 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Şeşen’in vefatını ailesi duyurdu. 

İşte detaylar...

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“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen’den acı haber geldi.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen’den acı haber geldi.

76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 2023 yılında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan usta sanatçı, o günden bu yana tedavi görüyordu. Tüm süreç boyunca hayata pozitif bakan duruşuyla bilinen İlhan Şeşen, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Sanatçının ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

Sanatçının ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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