Kanser Tedavisi Görüyordu: Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti
Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 76 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Şeşen’in vefatını ailesi duyurdu.
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“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen’den acı haber geldi.
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Sanatçının ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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