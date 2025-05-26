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Usta Oyuncu Şerif Sezer Trafik Kazası Geçirdi: Hurdaya Dönen Araçtan Yara Almadan Kurtuldu!

Usta Oyuncu Şerif Sezer Trafik Kazası Geçirdi: Hurdaya Dönen Araçtan Yara Almadan Kurtuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 11:59

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi. Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hAkimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi. Olay yerine hızla sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, kazada Sezer şans eseri yara almadan kurtuldu. 

İşte olay yerinden detaylar ve ilk bilgiler…

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Türk sinemasının duayen ismi Şerif Sezer trafik kazası geçirdi.

Türk sinemasının duayen ismi Şerif Sezer trafik kazası geçirdi.

Milas-Söke karayolu üzerinde, Bodrum istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Ş.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Şerif Sezer’in bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya döndü.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya döndü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Servis ekipleri ile trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada Şerif Sezer mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulurken, diğer aracın sürücüsü Ş.A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı sürücü Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücü Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sezer’in ise sağlık durumunun iyi olduğu ancak kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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