Usta Oyuncu Şerif Sezer Trafik Kazası Geçirdi: Hurdaya Dönen Araçtan Yara Almadan Kurtuldu!
Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi. Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hAkimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi. Olay yerine hızla sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, kazada Sezer şans eseri yara almadan kurtuldu.
İşte olay yerinden detaylar ve ilk bilgiler…
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Türk sinemasının duayen ismi Şerif Sezer trafik kazası geçirdi.
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Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya döndü.
Yaralı sürücü Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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