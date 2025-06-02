"En Seksi Türk Kadın" Meselesi Kapandı: Mut'ta 2025 Kayısı Güzeli Seçilen Zeynep Bastık Dillere Fena Düştü!
Mut'ta verdiği konserin ardından halk tarafından 2025 Kayısı Güzeli seçildiği duyurulan Zeynep Bastık, aldığı unvanı bizzat kendisi hikayesinde paylaştı, Belediye Başkanı'na da teşekkür etti.
Daha önce 'Yaşayan En Seksi Türk Kadın' seçilen ve dillere düşen Zeynep Bastık, bu sefer de kayısı güzeli meselesiyle Xin gündemine oturdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Yıllar önce koltuğuna oturup evinde, ilerleyen zamanlarda da mütevazı küçük stüdyosunda yaptığı cover'larla hayatımıza giren Zeynep Bastık, şimdilerde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.
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Yalnızca kariyeri değil, özel hayatıyla da, özel hayatına dair yaptığı açıklamalar da magazinin gündemine oturan isimlerden oldu ayrıca.
Zeynep Bastık yine bir güzellik meselesiyle gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Mut'ta "2025 Kayısı Güzeli" seçildi kendisi...
Buyurun, bu kayısı güzeli kararı hakkında kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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