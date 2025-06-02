"En Seksi Türk Kadın" Meselesi Kapandı: Mut'ta 2025 Kayısı Güzeli Seçilen Zeynep Bastık Dillere Fena Düştü!

Hem şarkı tarzı hem de moda anlayışı değişen Zeynep Bastık, çok daha dişi bir tarafını ortaya çıkararak masum, saf kız modundan sıyrıldı. 'Lan', 'Ara', 'Eyvah', 'Bir Daha' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla fırtınalar estirmeye başladı.

Ayrıca sahnesini de epey geliştirdi. O sıcak ortam yaratan koltuk gitti, dansçılarla donatılmış, koreografiye birebir uyan, her seferinde de dikkat çeken kombinler giyen bir Zeynep Bastık geldi.