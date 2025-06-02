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"En Seksi Türk Kadın" Meselesi Kapandı: Mut'ta 2025 Kayısı Güzeli Seçilen Zeynep Bastık Dillere Fena Düştü!

"En Seksi Türk Kadın" Meselesi Kapandı: Mut'ta 2025 Kayısı Güzeli Seçilen Zeynep Bastık Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2025 - 19:27

Mut'ta verdiği konserin ardından halk tarafından 2025 Kayısı Güzeli seçildiği duyurulan Zeynep Bastık, aldığı unvanı bizzat kendisi hikayesinde paylaştı, Belediye Başkanı'na da teşekkür etti. 

Daha önce 'Yaşayan En Seksi Türk Kadın' seçilen ve dillere düşen Zeynep Bastık, bu sefer de kayısı güzeli meselesiyle Xin gündemine oturdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yıllar önce koltuğuna oturup evinde, ilerleyen zamanlarda da mütevazı küçük stüdyosunda yaptığı cover'larla hayatımıza giren Zeynep Bastık, şimdilerde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.

Yıllar önce koltuğuna oturup evinde, ilerleyen zamanlarda da mütevazı küçük stüdyosunda yaptığı cover'larla hayatımıza giren Zeynep Bastık, şimdilerde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.

Hem şarkı tarzı hem de moda anlayışı değişen Zeynep Bastık, çok daha dişi bir tarafını ortaya çıkararak masum, saf kız modundan sıyrıldı. 'Lan', 'Ara', 'Eyvah', 'Bir Daha' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla fırtınalar estirmeye başladı. 

Ayrıca sahnesini de epey geliştirdi. O sıcak ortam yaratan koltuk gitti, dansçılarla donatılmış, koreografiye birebir uyan, her seferinde de dikkat çeken kombinler giyen bir Zeynep Bastık geldi.

Yalnızca kariyeri değil, özel hayatıyla da, özel hayatına dair yaptığı açıklamalar da magazinin gündemine oturan isimlerden oldu ayrıca.

Yalnızca kariyeri değil, özel hayatıyla da, özel hayatına dair yaptığı açıklamalar da magazinin gündemine oturan isimlerden oldu ayrıca.

Tolga Akış'la evlenen fakat boşanmaya karar veren Zeynep Bastık önce evliliği ve boşanmadan sonraki 'Çok yakın arkadaşız' moduyla, sonra da fena halde vurulduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ile konuşulmaya başladı. 

Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başladığı ilk dönemde de bir anket sonucu yayınlanmış, Zeynep Bastık'ın 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını' seçildiği ilan edilmişti. Bu da dillere büyük düşmesine sebep olmuştu...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Zeynep Bastık yine bir güzellik meselesiyle gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Mut'ta "2025 Kayısı Güzeli" seçildi kendisi...

Zeynep Bastık yine bir güzellik meselesiyle gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Mut'ta "2025 Kayısı Güzeli" seçildi kendisi...

Mut'ta sahne alan Zeynep Bastık, Mut halkı tarafından kayısı güzeli seçildiğini, 'Beni dün gece 2025 kayısı güzeli seçen tüm Mut halkına, güler yüzü ve misafirperveriliğiyle bizi en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.' açıklamasıyla bizzat kendisi duyurdu. 

Biz kayısı denildiğinde Malatya'yı düşündüğümüzden, Mut halkının Zeynep Bastık'ı kayısı güzeli seçmesi dillere yeniden düşmesine sebep oldu tabii!

Buyurun, bu kayısı güzeli kararı hakkında kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, bu kayısı güzeli kararı hakkında kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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