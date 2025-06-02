"Parayı Veren Harbiye'ye Çıkar" Diyen Mahsun Kırmızıgül 21 Yıl Sonra Harbiye'de Sahne Almaya Karar Verdi!
Geçtiğimiz günlerde konser çıkışı muhabirlere konuşan ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu 'Hiçbir özelliği kalmadı' diyerek yerden yere vuran ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den tuhaf bir sürpriz geldi.
21 yıldır Harbiye Açık Hava'da sahne almayan Mahsun Kırmızıgül, Harbiye'ye dönmeye karar verdi!
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, şarkıları ve sesiyle yıllardır hepimizi büyüleyen isimlerden biri!
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Koskoca 16 senenin ardından 2021 yılında yeniden konserlerine başlamış, sevenlerini çok sevindirmişti.
Ne oldu da fikri değişti bilemiyoruz fakat...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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