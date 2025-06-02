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"Parayı Veren Harbiye'ye Çıkar" Diyen Mahsun Kırmızıgül 21 Yıl Sonra Harbiye'de Sahne Almaya Karar Verdi!

"Parayı Veren Harbiye'ye Çıkar" Diyen Mahsun Kırmızıgül 21 Yıl Sonra Harbiye'de Sahne Almaya Karar Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2025 - 22:20

Geçtiğimiz günlerde konser çıkışı muhabirlere konuşan ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu 'Hiçbir özelliği kalmadı' diyerek yerden yere vuran ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'den tuhaf bir sürpriz geldi. 

21 yıldır Harbiye Açık Hava'da sahne almayan Mahsun Kırmızıgül, Harbiye'ye dönmeye karar verdi!

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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, şarkıları ve sesiyle yıllardır hepimizi büyüleyen isimlerden biri!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, şarkıları ve sesiyle yıllardır hepimizi büyüleyen isimlerden biri!

Şarkıcılık kariyerinin yanında, zaman zaman yapımcılığını, senaristliğini ve hatta yönetmenliğini üstlendiği filmleri ve oyunculuğuyla da gündeme oturan Mahsun Kırmızıgül, 2005 yılında sahne ve müzik hayatına ara vermeye karar vermişti, belki hatırlarsınız. 

Verdiği ara da epey uzun sürmüştü...

Koskoca 16 senenin ardından 2021 yılında yeniden konserlerine başlamış, sevenlerini çok sevindirmişti.

Koskoca 16 senenin ardından 2021 yılında yeniden konserlerine başlamış, sevenlerini çok sevindirmişti.

Oldukça yoğun bir konser temposuna sahip olan Kırmızıgül, hız kesmeden sahne almaya devam ederken geçtiğimiz gün Günay’da verdiği konserin ardından muhabirlere 'Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu' hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu. 

Gazino ve Harbiye'yi kıyaslayan Kırmızıgül, 'Eskiden Harbiye için bir heyecan vardı, artık o heyecan yok. Hiçbir özelliği kalmadı, parayı veren, sponsoru bulan sahneye çıkıyor. Amatör Lig’de oynayan bir sporcu Şampiyonlar Ligi’nde oynayamaz, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan futbolcu da Amatör Lig’de oynayamaz. Ama burada herkes beni biliyor” ifadelerine yer vermişti.

Ne oldu da fikri değişti bilemiyoruz fakat...

Ne oldu da fikri değişti bilemiyoruz fakat...

Geçtiğimiz saatlerde Mahsun Kırmızıgül'ün tam 21 yıl sonra yeniden Harbiye'de sahne almaya karar verdiği ortaya çıktı!

6 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek Mahsun Kırmızıgül'ün biletleri satışa çıktı. Konser afişinde de '21 yıl sonra Harbiye'de' vurgusuna yer verildi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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