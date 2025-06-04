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Beklenen Açıklama Nihayet Geldi: Aylardır Boşanma Sorusunu Geçiştiren Pelin Akil, Son Sözü Söyledi!

Beklenen Açıklama Nihayet Geldi: Aylardır Boşanma Sorusunu Geçiştiren Pelin Akil, Son Sözü Söyledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2025 - 23:33

Aylardır boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan, iddiaları yalanlamayı ve geçiştirmeyi tercih etmişti. Geçtiğimiz saatlerde Berkay konserinde tek başına görüntülenen Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında nihayet son sözü söyleyen taraf oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz dakikalarda, aylardır beklenen hazin son açıklaması nihayet geldi...

Geçtiğimiz dakikalarda, aylardır beklenen hazin son açıklaması nihayet geldi...

2016'da evlenen o zamandan bu yana da örnek çift ve örnek aile olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, senelerdir milyonların imrendiği, sımsıcak aile tablosuna da bayıldığı bir çiftti. 

Beraber dünyayı gezen, ikiz kızları Alin ve Lina'yı yanlarından bir kez olsun ayırmayan, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla hem aşkın hem de ailenin kitabını baştan yazan ikili, aylardır boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmüyordu.

"Boşanıyor musunuz?" sorusu çifte birçok kez yöneltildi. İddialar da öyle durduk yere çıkabilecek magazin iddialarından değildi üstelik.

"Boşanıyor musunuz?" sorusu çifte birçok kez yöneltildi. İddialar da öyle durduk yere çıkabilecek magazin iddialarından değildi üstelik.

İkilinin arasındaki mesafenin büyüdüğüne günbegün şahitlik ettik. Çiftin evleri ayırdığı, boşanmaya çoktan karar verildiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğu birden çok kaynak tarafından öne sürülmüştü. 

Dedikodular başını alıp gitse de Anıl Altan süreç boyunca konuyu net bir dille reddetmeyi tercih etti. Pelin Akil'in açıklamaları ise her seferinde 'Acaba mı?' dedirtti. Fakat doğum günlerini birbirinden ayrı kutlayan, sadece çocuklu etkinliklerde bir araya gelen, beraber sosyal medya paylaşımlarını da bıçak gibi kesen ikilinin arasında bir sorun olduğu, hatta sorunun da büyük olduğu düpedüz ortadaydı.

En son Anıl Altan, hiç beklemediğimiz bir paylaşım yapmış, bir kullanıcının 'Evlilik nasıl sürdürülür?' sorusuna paragraflarca cevap vermişti.

Pelin Akil'e bir gönderme olduğu da anlaşılıyordu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İpler, geçtiğimiz saatlerde tamamen koptu. Gazete Magazin muhabirleri tarafından Berkay konserinde görüntülenen Pelin Akil, sakız gibi uzayan boşanma mevzusunda son sözü söyleyen taraf oldu.

İpler, geçtiğimiz saatlerde tamamen koptu. Gazete Magazin muhabirleri tarafından Berkay konserinde görüntülenen Pelin Akil, sakız gibi uzayan boşanma mevzusunda son sözü söyleyen taraf oldu.

Bugüne dek hep kaçamaklı cevaplar veren, 'Çocuklarımız var konuşmak istemiyoruz' duruşunu da bozmayan Pelin Akil nihayet pes etti. 

Kimseyi kandırmanın bir anlamı olmadığına karar vermiş olacak ki, bugün muhabirler aynı soruyu yönelttiğinde, 'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık' dedi.

'Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli' ifadelerini kullandı ve kameralara da bir selam çaktı. 

8 yıllık evliliğin ve aşkın, bu sefer kesin bir şekilde sonuna gelindi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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