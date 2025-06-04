Beklenen Açıklama Nihayet Geldi: Aylardır Boşanma Sorusunu Geçiştiren Pelin Akil, Son Sözü Söyledi!

2016'da evlenen o zamandan bu yana da örnek çift ve örnek aile olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, senelerdir milyonların imrendiği, sımsıcak aile tablosuna da bayıldığı bir çiftti.

Beraber dünyayı gezen, ikiz kızları Alin ve Lina'yı yanlarından bir kez olsun ayırmayan, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla hem aşkın hem de ailenin kitabını baştan yazan ikili, aylardır boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmüyordu.