Görmezden Geldi: Sahnede Fotoğraf Çektirmek İsteyen Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepki Çekti!
Bayramın birinci günü Yalova'da sahne alan Demet Akalın'ın sahneye çıkan minik hayranına yaptığı muamele sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine sebep oldu.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını görmezden gelen ve güvenlik görevlileriyle sahneden aşağı indirten Demet Akalın'ın tavrı ayıplandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, atarlı giderli şarkılarıyla olduğu kadar kendi yaptığı atar giderlerle de sık sık gündeme oturan Demet Akalın, dün gece Yalova'da sahne aldı.
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Fakat geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video Demet Akalın'ın bambaşka bir sebepten, çok daha ağır bir tepkiyle karşılaşmasına sebep oldu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...
Sonra da kendini tutamayan, videoyu gördükten sonra sadece paylaşan sayfalara değil, Demet Akalın'ın konserden paylaştığı gönderinin de altına yorum yapan kullanıcılar ne demiş beraber görelim.👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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