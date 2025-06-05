Artık Saklamıyorlar: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe, Bu Sefer de Annesi Başak Dizer'le Görüntülendi
Bayram şekeri erkenden geldi! 10 Mayıs'ta babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kucağında, ilk kez net bir şekilde görebildiğimiz minik Kurt Efe, bu sefer de annesi Başak Dizer'le görüntülendi. Buyurun gelin, beraber eriyelim ❤️
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2016 yılında "Sonsuza dek evet" diyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, nazar değmesin, son zamanların en gözde, en imrenilen çiftlerinden!
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Şimdilerde 3 yaşında olan minik Kurt Efe'yi deliler gibi merak etsek de yüzünü uzunca bir süre görememiştik. Ta ki geçtiğimiz mayıs ayına kadar!
Sanıyoruz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kurt Efe'yi saklamamaya karar verdi!
İşte anne oğulun aşk yaşadığı o anlar 🧿
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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