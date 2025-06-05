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Artık Saklamıyorlar: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe, Bu Sefer de Annesi Başak Dizer'le Görüntülendi

Artık Saklamıyorlar: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe, Bu Sefer de Annesi Başak Dizer'le Görüntülendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 23:38

Bayram şekeri erkenden geldi! 10 Mayıs'ta babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kucağında, ilk kez net bir şekilde görebildiğimiz minik Kurt Efe, bu sefer de annesi Başak Dizer'le görüntülendi. Buyurun gelin, beraber eriyelim ❤️

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2016 yılında "Sonsuza dek evet" diyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, nazar değmesin, son zamanların en gözde, en imrenilen çiftlerinden!

2016 yılında "Sonsuza dek evet" diyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, nazar değmesin, son zamanların en gözde, en imrenilen çiftlerinden!

Yıllar önce Kurt Seyit ve Şura setinde stilist olarak çalışan Başak Dizer'e gönlünü kaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, yılardır biricik sevgilisine duyduğu koca aşkla gündeme geliyor. 

Başak Dizer'i yerlere göklere sığdıramayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşık halleri ayrı, çiftin birbirine yaptığı jestler ayrı dikkat çekiyor. E Türkiye'nin en yakışıklı adamının aynı zamanda inanılmaz bir koca olması da hepimizi orta yerinden çatlatıyor tabii!

Kıvanç Tatlıtuğ'un bir de dillerden düşmeyen babalığı var biliyorsunuz... Hem çok yakışıklı hem iyi koca hem de şahane bir baba olan Tatlıtuğ, olanı bir an olsun yanından ayırmayanlardan!

Şimdilerde 3 yaşında olan minik Kurt Efe'yi deliler gibi merak etsek de yüzünü uzunca bir süre görememiştik. Ta ki geçtiğimiz mayıs ayına kadar!

Şimdilerde 3 yaşında olan minik Kurt Efe'yi deliler gibi merak etsek de yüzünü uzunca bir süre görememiştik. Ta ki geçtiğimiz mayıs ayına kadar!

19 Mayıs'ta Buse Terim'in etkinliğine Kurt Efe'yle katılan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü ilk defa saklamamış, hepimizin yakından görmesine izin vermişti. 

Gören herkes de küçük çaplı bir şok yaşamıştı hatta! Kurt Efe'nin babasına ikizi gibi benziyor oluşu ağızları açık bırakırken, '41 kere maşallah'lar da övgü ve iltifatların yanında gelmişti.

Sanıyoruz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kurt Efe'yi saklamamaya karar verdi!

Sanıyoruz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kurt Efe'yi saklamamaya karar verdi!

Bayram şekeri geçtiğimiz saatlerde erkenden ekranlarımıza düştü! Bu sefer de annesi Başak Dizer'le görüntülenen Kurt Efe, masumiyeti, yakışıklılığı ve derin bakışlarıyla kalpleri fethetti!

Annesi de öpmelere doyamadı haklı olarak... ❤️

İşte anne oğulun aşk yaşadığı o anlar 🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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