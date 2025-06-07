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"Belli ki Keyif Alıyor": Ala Tokel'den Eski Sevgilisiyle Gecelere Akan Eski Dostu Danla Bilic'e Olay Sözler!

"Belli ki Keyif Alıyor": Ala Tokel'den Eski Sevgilisiyle Gecelere Akan Eski Dostu Danla Bilic'e Olay Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 14:49

Geçtiğimiz şubat ayında aniden birbirini takipten çıkan en yakın arkadaşlar Danla Bilic ve Ala Tokel, Danla'nın eski sevgilisiyle yaşadığı çirkin şiddet olayının ardından birbirini yeniden takibe almıştı. 

Dün gece Danla Bilic'in eski sevgilisiyle gecelere aktığını gören Ala Tokel, eski dostuna sert göndermelerde bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Etle tırnak gibi birbirinden bir an olsun ayrılmayan, senelerdir en yakın arkadaş olarak bildiğimiz Danla Bilic ve Ala Tokel, geçtiğimiz Şubat ayında birbirleriyle tüm ilişiğini kesmişti hatırlarsanız.

Etle tırnak gibi birbirinden bir an olsun ayrılmayan, senelerdir en yakın arkadaş olarak bildiğimiz Danla Bilic ve Ala Tokel, geçtiğimiz Şubat ayında birbirleriyle tüm ilişiğini kesmişti hatırlarsanız.

Her şey en yakın arkadaşların aniden birbirini takipten çıkmasıyla başlamış, herkesin 'Ne oluyor?' demesine sebep olmuştu. 

Unfollow hadisesi yaşanmadan birkaç gün önce beraber poz paylaşan ikiliden bir süre konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi, mesele de büyüdükçe büyüdü. 

Magazinin göbeğine oturduğunu gören Danla, sessizliği bozmaya karar vermiş, Instagram'da @birkahvebingiybett ismini kullanan içerik üreticisine yaşananlara dair bir açıklama yaparak, 'Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok' ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca X'te gecenin bir yarısı paylaştığı, "Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür" sözleri de direkt olarak Ala'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Ayrıca X'te gecenin bir yarısı paylaştığı, "Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür" sözleri de direkt olarak Ala'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

İkilinin bir daha bir araya gelmesi neredeyse imkansız gibi gözükürken Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı akılalmaz şiddet olayı üzerine Ala Danla'yı, Danla da Ala'yı yeniden takibe aldı. 

Fakat bu durum geçtiğimiz saatlerde yeniden bozuldu ve sanıyoruz ki sebebi yukarıda gördüğünüz fotoğraf oldu. 

Lvbel C5'in de içinde bulunduğu bir arkadaş grubuyla gecelere akan Danla Bilic'in sosyal medyada yayılan yukarıdaki pozunda hemen arkasında yer alan kişinin Ala Tokel'in eski sevgilisi olduğu gözlerden kaçmadı.

Üstelik yalnızca sosyal medya kullanıcılarının değil, bizzat Ala Tokel'in de gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Ala Tokel, oldukça sert ve hayal kırıklığı barındıran açıklamalarda bulundu.

Üstelik yalnızca sosyal medya kullanıcılarının değil, bizzat Ala Tokel'in de gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Ala Tokel, oldukça sert ve hayal kırıklığı barındıran açıklamalarda bulundu.

Direkt olarak eski dostunun ismini vermedi tabii ki fakat hepimiz yaşanılanlara hakimiz, neden bahsettiği okları kime yönelttiği bariz belli oluyordu. 

Sözlerine, 

'Ben oldum olası eğer bir şeye üzülünecekse ben en maksimumda üzülürüm. Eğer kendimi yargılamam veya hatayı kendimde bulmaksa konu, ben bunun maksimumumunu yapabilirim ve gerçekten çok ciddi derecede de özür dilerim. Özrümün gerçekten onuru, gururu yoktur.' diyerek başlayan Ala Tokel, 

'Ama bunun üzerine seni yıllardır tanımanın verdiği yakınlıkla, senin yumuşak karnını, senin nelere üzüleceğini bilen insanların özellikle bunun üzerine gitmesi ve her tuşa basması gerçekten bir noktada insanı kendine getiriyor ve diyorsun ki; 'Sen enayi misin? Bunca yıl, pardon ay, üzüldün, kendini harap ettin şu hale bak!' çıkışında bulundu. 

Sonra da hızını alamadı. Bir video daha paylaştı ve karşısındaki kişinin inatla intikam planlarına devam ettiğini dile getirdi, takipçilerine de uyarıda bulundu. 

'Kısacası arkadaşlar, elinizden geleni yaptıysanız ve karşı taraftaki her kimse ısrarla intikam planlarına devam ediyorsa, bunu intikam olarak da görmüyor olabilir zaten Ala yok, Ala kim ki hani... gibi bir düşünceyle devam ediyorlarsa ben zaten bunca ay boşuna kendimi harap etmişim, işimden gücümden olmuşum. Boşaymış yani. Size de buradan tavsiyem, kendinizi yıpratmayın. En minimumda yıpratın ki karşı tarafa da bu keyfi vermeyin belli ki karşı tarafa bu ekstra bir keyif veriyor. İnsanlar bundan faydalanıyorlar, kendinizi ezdirmeyin' dedi.

İşte o anlar 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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