"Belli ki Keyif Alıyor": Ala Tokel'den Eski Sevgilisiyle Gecelere Akan Eski Dostu Danla Bilic'e Olay Sözler!

Her şey en yakın arkadaşların aniden birbirini takipten çıkmasıyla başlamış, herkesin 'Ne oluyor?' demesine sebep olmuştu.

Unfollow hadisesi yaşanmadan birkaç gün önce beraber poz paylaşan ikiliden bir süre konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi, mesele de büyüdükçe büyüdü.

Magazinin göbeğine oturduğunu gören Danla, sessizliği bozmaya karar vermiş, Instagram'da @birkahvebingiybett ismini kullanan içerik üreticisine yaşananlara dair bir açıklama yaparak, 'Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok' ifadelerini kullanmıştı.