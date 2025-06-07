"Belli ki Keyif Alıyor": Ala Tokel'den Eski Sevgilisiyle Gecelere Akan Eski Dostu Danla Bilic'e Olay Sözler!
Geçtiğimiz şubat ayında aniden birbirini takipten çıkan en yakın arkadaşlar Danla Bilic ve Ala Tokel, Danla'nın eski sevgilisiyle yaşadığı çirkin şiddet olayının ardından birbirini yeniden takibe almıştı.
Dün gece Danla Bilic'in eski sevgilisiyle gecelere aktığını gören Ala Tokel, eski dostuna sert göndermelerde bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Etle tırnak gibi birbirinden bir an olsun ayrılmayan, senelerdir en yakın arkadaş olarak bildiğimiz Danla Bilic ve Ala Tokel, geçtiğimiz Şubat ayında birbirleriyle tüm ilişiğini kesmişti hatırlarsanız.
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Ayrıca X'te gecenin bir yarısı paylaştığı, "Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür" sözleri de direkt olarak Ala'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.
Üstelik yalnızca sosyal medya kullanıcılarının değil, bizzat Ala Tokel'in de gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Ala Tokel, oldukça sert ve hayal kırıklığı barındıran açıklamalarda bulundu.
İşte o anlar 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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