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Bayram Tatilinde Vatandaşın Adım Başı Radar İsyanı Dinmezken Hülya Avşar Ali Yerlikaya'ya Teşekkür Etti!

Bayram Tatilinde Vatandaşın Adım Başı Radar İsyanı Dinmezken Hülya Avşar Ali Yerlikaya'ya Teşekkür Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 13:09

Kurban Bayramı tatiliyle beraber yürürlüğe giren radar sistemi birçok vatandaşın tepkisini çekmiş, adım başı trafik cezasıyla karşı karşıya kalmasına vesile olmuştu. 

Vatandaşın isyanı dinmezken, ünlü şarkıcı Hülya Avşar'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Mutlaka denk gelmişsinizdir, bu Kurban Bayramı'nda yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaşmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, bu Kurban Bayramı'nda yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaşmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı. Sevdiklerini ziyaret etmek, memleketine gitmek için yola düşen vatandaşlar, otoyollarda aniden düşen hız limitleri ve hemen arkasındaki radar ile trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı. 

Bakanlığın trafik kazalarını önlemek için yürürlüğe soktuğu sistem kimileri tarafından desteklenirken, kimilerinin de büyük bir tepki göstermesine sebep olmuştu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü artan tepkiler sonrasında sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayınlamıştı.

Kaçıranlar için radar isyanıyla gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Vatandaşın tepkisi anbean yükselirken Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dikkat çekti.

Vatandaşın tepkisi anbean yükselirken Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dikkat çekti.

Her bayram yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçlarına dikkat çeken Avşar kızı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 

'Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor. Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var” diyen Hülya Avşar,

 'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, drone'larla yapılacak kontroller, para cezalarının artması, hatta artık kuryelerin de sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim” açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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