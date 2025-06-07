Bayram Tatilinde Vatandaşın Adım Başı Radar İsyanı Dinmezken Hülya Avşar Ali Yerlikaya'ya Teşekkür Etti!
Kurban Bayramı tatiliyle beraber yürürlüğe giren radar sistemi birçok vatandaşın tepkisini çekmiş, adım başı trafik cezasıyla karşı karşıya kalmasına vesile olmuştu.
Vatandaşın isyanı dinmezken, ünlü şarkıcı Hülya Avşar'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, bu Kurban Bayramı'nda yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaşmıştı.
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Vatandaşın tepkisi anbean yükselirken Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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