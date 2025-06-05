Bayram Tatilinde Radar İsyanı Dinmiyor: "Belli ki İktidara da Tuzak Kurulmuş"

Kurban Bayramı için yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaştı. İçişleri Bakanlığı’nın bayram öncesi yaşanacak trafik kazalarını önlemek için yürürlüğe aldığı radar kontrol sistemi bazı vatandaşların “trafik cezası için pusu kurulmuş” isyanını da beraberinde getirdi.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, “Belli ki sadece sürücüye değil iktidara da tuzak kurulmuş.” paylaşımında bulundu.