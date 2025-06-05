Bayram Tatilinde Radar İsyanı Dinmiyor: "Belli ki İktidara da Tuzak Kurulmuş"
Kurban Bayramı için yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaştı. İçişleri Bakanlığı’nın bayram öncesi yaşanacak trafik kazalarını önlemek için yürürlüğe aldığı radar kontrol sistemi bazı vatandaşların “trafik cezası için pusu kurulmuş” isyanını da beraberinde getirdi.
Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, “Belli ki sadece sürücüye değil iktidara da tuzak kurulmuş.” paylaşımında bulundu.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal’ın paylaşımı 👇
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Fatih Tezcan'ın paylaşımı 👇
Bayram tatili öncesi kesilen trafik cezalarına sosyal medyada da tepkiler gelmeye devam ediyor. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Milletveikilleri, eski milletvekilleri, eski bakanlar, başbakanlar ve yargı mensupları, trafik cezalarından muaf. Bunu öğrendikten sonra, bu haberi bir daha ... Devamını Gör
Her sene trafik kazaları haberleri okumaktan iyidir. Dübürünüze biber çakılmış gibi değil efendi gibi gidin.
Hız sınırına ve kurallara uyan bir vatandaş için niye sıkıntı olsun ki radar? Trafik magandaları şikayet ediyor bence. Bizim ülkemizde ödülle, güzellikle laf... Devamını Gör