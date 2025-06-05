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Bayram Tatilinde Radar İsyanı Dinmiyor: "Belli ki İktidara da Tuzak Kurulmuş"

Bayram Tatilinde Radar İsyanı Dinmiyor: "Belli ki İktidara da Tuzak Kurulmuş"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 20:28

Kurban Bayramı için yollara düşen vatandaşlar adım başı radar sürprizi ile karşılaştı. İçişleri Bakanlığı’nın bayram öncesi yaşanacak trafik kazalarını önlemek için yürürlüğe aldığı radar kontrol sistemi bazı vatandaşların “trafik cezası için pusu kurulmuş” isyanını da beraberinde getirdi.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, “Belli ki sadece sürücüye değil iktidara da tuzak kurulmuş.” paylaşımında bulundu.

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Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal’ın paylaşımı 👇

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Karayollarında bugün sadece radar değil, kilometrelerce yığılmaya neden olan çevirmeler de var

Trafik kültürdür. Yıllardır uygulamadığınız kuralları ansızın uygulamaya başlarsanız düzen değil kaos ve tepki oluşur

Belli ki sadece sürücüye değil iktidara da tuzak kurulmuş”

Fatih Tezcan'ın paylaşımı 👇

Fatih Tezcan'ın paylaşımı 👇
twitter.com

'İNFİAL VAR!

Milyonlarca insan bayrama hükümete korkunç öfkeyle giriyor.

30 km’de 1 radar-ceza ne demek, millet para mı basıyor?

Konuyu İçişleri Bakanı’na iletmeye kalktım, yanlış anlar, dediler.

Ben de ne yapacağımı şaşırdım.

BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ!'

Bayram tatili öncesi kesilen trafik cezalarına sosyal medyada da tepkiler gelmeye devam ediyor. 👇

Bayram tatili öncesi kesilen trafik cezalarına sosyal medyada da tepkiler gelmeye devam ediyor. 👇
twitter.com

'İçişleri Bakanlığı kaş yapayım derken göz çıkarmış.

Bir hukukçu olarak söylüyorum. Cezaların caydırıcı olması ile bezdirici olması arasında büyük fark var.

Yeni radar uygulaması ve kesilen cezalarla ilgili yorumlara bakınca insanların bezdiğini gördüm.

İnsanları bezdirmek doğru değil.

Unutmayalım. Her şeyin fazlası zarardır. Çünkü haddini aşan zıttına dönüşür.'

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'Bacasız sanayi!'

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'Devlet, bazen çalı diplerinde vatandaşa pusu kurar. Yarım saat arayla dört radar cezası. Şimdiden iyi bayramlar.'

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'Radarla, para cezasıyla bu işler çözülmez. Millete zulümdür bu. Ceza yerine ödül mekanizmasını deneyin. Mesela deyin ki “2 yıl boyunca trafikte hiç ihlal yapmamış kişilerden MTV alınmayacak.” Görün bakın kazalar nasıl azalıyor…'

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twitter.com

'İçişleri ülkede radar challenge başlattı. Şehirler arası yola çıkıp ceza almadan yolculuğu bitirene ödül verilsin.'

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twitter.com

'Squid Game oyununda bile kadar tuzak bulunmuyor.

Özellikle uzun yola gidecekler, hangi ağacın arkasından, hangi inişten, hangi yokuştan, hangi köşeden radar çıkacak diye yola odaklanamayacak.

Umarım daha fazla kazaya sebebiyet vermez.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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sinan kemal

Milletveikilleri, eski milletvekilleri, eski bakanlar, başbakanlar ve yargı mensupları, trafik cezalarından muaf. Bunu öğrendikten sonra, bu haberi bir daha ... Devamını Gör

V. Murad

Her sene trafik kazaları haberleri okumaktan iyidir. Dübürünüze biber çakılmış gibi değil efendi gibi gidin.

trial_life

Hız sınırına ve kurallara uyan bir vatandaş için niye sıkıntı olsun ki radar? Trafik magandaları şikayet ediyor bence. Bizim ülkemizde ödülle, güzellikle laf... Devamını Gör