Vatandaş Yollardaki Yeni Radar Uygulamasına İsyan Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını açıklamıştı. 30 35 kilometre aralıklarla radar yerleştirildiğini açıklayan Yerlikaya radarların şehir içlerini geleceğini de açıklamıştı. Bakan bunun bir ceza yazma yöntemi olmadığını bir önlem olduğunu açıklasa da vatandaş aynı kanıda değil. Uygulamaya hükümete yakın pek çok isim tepkili.
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Şamil Tayyar konu hakkında uzun uzun yazmıştı.
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Bunun devlet için bir gelir kapısı olduğunu savunanlar da çoğulukta.
Trafik kuralları önemli ama bu yapılan eziyet diyen de var.
Muharrem İnce de tepkili.
Tabii esnaf da dertli.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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