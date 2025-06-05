onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vatandaş Yollardaki Yeni Radar Uygulamasına İsyan Etti

Vatandaş Yollardaki Yeni Radar Uygulamasına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2025 - 11:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını açıklamıştı. 30 35 kilometre aralıklarla radar yerleştirildiğini açıklayan Yerlikaya radarların şehir içlerini geleceğini de açıklamıştı. Bakan bunun bir ceza yazma yöntemi olmadığını bir önlem olduğunu açıklasa da vatandaş aynı kanıda değil. Uygulamaya hükümete yakın pek çok isim tepkili.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şamil Tayyar konu hakkında uzun uzun yazmıştı.

Şamil Tayyar konu hakkında uzun uzun yazmıştı.

Bunun devlet için bir gelir kapısı olduğunu savunanlar da çoğulukta.

Bunun devlet için bir gelir kapısı olduğunu savunanlar da çoğulukta.
twitter.com

Trafik kuralları önemli ama bu yapılan eziyet diyen de var.

Trafik kuralları önemli ama bu yapılan eziyet diyen de var.
twitter.com

Muharrem İnce de tepkili.

Muharrem İnce de tepkili.
twitter.com

Tabii esnaf da dertli.

Tabii esnaf da dertli.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Vatandaşın sıkça şikayet ettiği radar tuzağını bir vatandaş kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın