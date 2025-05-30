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İnançsızlık Artıyor mu? Konda Türkiye'deki Dindarlık Oranlarını Açıkladı

İnançsızlık Artıyor mu? Konda Türkiye'deki Dindarlık Oranlarını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.05.2025 - 12:59

Konda Araştırma, genelde seçim anketleriyle bilinse de özellikle Hayat Tarzları isimli çalışmasıyla da sık sık konuşulan bir araştırma şirketi. Firma 'hayat tarzları bulgularına göre Türkiye'deki dindarlık oranını açıkladı. 2008 yılında da aynısını yaptığı çalışmayı da ekleyerek ülkedeki inanç haritasının değişimini paylaştı.

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Konda'nın Ekim 2024 çalışmasına göre toplumun %46'sı kendini dindar olarak tanımlıyor.

Konda'nın Ekim 2024 çalışmasına göre toplumun %46'sı kendini dindar olarak tanımlıyor.

Bu oran 2008 yılında %55 iken 9 puan geriye düşmüş durumda. İnançlı sayısında 3 puanlık bir artış gözlemlenirken ateist veya inançsız olduğunu belirtenlerin oranı dörde katlanmış durumda. Kendisini sofu olarak tanımlayanların ise oranında herhangi bir değişim yok.

Çalışmanın tablosu şu şekilde.

Çalışmanın tablosu şu şekilde.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Thistle

Sen tarikatı yüceltip, Kuran yetmez diye propaganda yaparsan ve tüm zenginliği bu tarikatlara dağıtırsan, insanlar da dinden, inançtan soğur. O

Thistle

Devam cümlesine giriş gibi duran O anlamsız bir yer kaplıyor. Küfür değil :))

Turgut Güler

Dinler, inatçı bi arzu veya insanların çaresizliğinden doğan psikolojik bi ihtiyaçtır, yine dinler kanıtlanmaktan çok inanılmak istenen bir tür teselli ürünü... Devamını Gör

kunti

deist ve ateist oranınin bundan çok daha fazla olduğuna eminim