onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’un Fethi Sırasında Televizyonlar Olsaydı Neler İzlerdik Sorusu Yapay Zeka ile Canlandırıldı

İstanbul’un Fethi Sırasında Televizyonlar Olsaydı Neler İzlerdik Sorusu Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 11:01

İçerik Devam Ediyor

Yapay zekada günden güne ilerleme kaydediliyor. Google’ın yeni tanıtılan Veo 3 uygulaması da son zamanların en gelişmiş sonuçlarına imza atıyor. Hasan Mert Kaya adlı Twitter kullanıcısı da Veo 3 ile 29 Mayıs 1453’ü canlandırdı. İstanbul’un Fethi sırasında televizyonlar olsaydı neler izleyeceğimiz görselleştirilmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Veo 3 harika işlere vesile olacak gibi görünüyor.

Veo 3 harika işlere vesile olacak gibi görünüyor.

Daha neler izleyeceğiz merakla bekliyoruz. Özellikle kimi videolarda gerçekliği ayırt edemez olduk. Bakalım neler olacak…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın