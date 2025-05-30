İstanbul’un Fethi Sırasında Televizyonlar Olsaydı Neler İzlerdik Sorusu Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Yapay zekada günden güne ilerleme kaydediliyor. Google’ın yeni tanıtılan Veo 3 uygulaması da son zamanların en gelişmiş sonuçlarına imza atıyor. Hasan Mert Kaya adlı Twitter kullanıcısı da Veo 3 ile 29 Mayıs 1453’ü canlandırdı. İstanbul’un Fethi sırasında televizyonlar olsaydı neler izleyeceğimiz görselleştirilmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veo 3 harika işlere vesile olacak gibi görünüyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın