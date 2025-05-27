Ozan Sihay Yapay Zeka ile 2100’de Bir Parodi Oluşturdu: Görüntüler, Konuşmalar Gerçekliğiyle Şaşırttı

Google yeni sürüm yapay zekası Veo3’ün ülkemizde de kullanıma hazır olduğu paylaşmasıyla yavaş yavaş örneklerle karşılaşmaya başlıyoruz. Veo2’nin yeni sürümü olan Veo3 seslendirme, senkronizasyon, görüntü anlayacağınız her açıdan çok daha iyi sonuçların oluştuğu bir çalışma oldu. Ozan Sihay da geç kalmadı ve harika bir video oluşturdu. 2100’e yolculuk yaptığımız videoya gelin birlikte bakalım!