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Ozan Sihay Yapay Zeka ile 2100’de Bir Parodi Oluşturdu: Görüntüler, Konuşmalar Gerçekliğiyle Şaşırttı

Ozan Sihay Yapay Zeka ile 2100’de Bir Parodi Oluşturdu: Görüntüler, Konuşmalar Gerçekliğiyle Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 15:48

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Google yeni sürüm yapay zekası Veo3’ün ülkemizde de kullanıma hazır olduğu paylaşmasıyla yavaş yavaş örneklerle karşılaşmaya başlıyoruz. Veo2’nin yeni sürümü olan Veo3 seslendirme, senkronizasyon, görüntü anlayacağınız her açıdan çok daha iyi sonuçların oluştuğu bir çalışma oldu. Ozan Sihay da geç kalmadı ve harika bir video oluşturdu. 2100’e yolculuk yaptığımız videoya gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Aşağıdaki görselde de inceleyebileceğiniz üzere her şey dört dörtlüktü.

Aşağıdaki görselde de inceleyebileceğiniz üzere her şey dört dörtlüktü.

Google Veo3 inanılmaz işlere imza atacak. Ozan Sihay’ın çalışması da tebrik edilesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ile gerçeği ayırt edemediğimiz günler yakın mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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