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Otel Pansiyon Gibi Yerlerde Gizli Kamera Olup Olmadığını Anlamak İçin Neler Yapılmalı?

Otel Pansiyon Gibi Yerlerde Gizli Kamera Olup Olmadığını Anlamak İçin Neler Yapılmalı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.05.2025 - 12:01

Son aylarda peş peşe gizli kamera skandallarına şahit olduk. Otel, pansiyon ve son yılların gözdesi bungalov alanları gibi işletmelerde belli başlı yerlere gizlice yerleştirilen kameralarla kötü niyetli kişiler hem insanların özel hayatını izlerken hem de bunu amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. X'te Bilgi Gezgini isimli hesabın aktardığına göre kendi imkanlarımızla da gizli kameraları kontrol etmek mümkün...

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Bungalov, otel fark etmez: Odaya girince ışığı kapat, telefon kamerasıyla kızılötesi ışık araması yap. “Fing” uygulamasıyla Wi-Fi’ye bağlı gizli cihazları tarayabilirsin. RF dedektörü de işe yarar. Mahremiyet için bu kontroller şart!

Otele/bungalova girer girmez ışığı kapat, telefon kamerasını aç ve odada yavaşça dolaştır. Kızılötesi ışık yayan bir nokta mor ya da kırmızı parıltı şeklinde görünebilir. Bu, gizli bir kameranın gece görüş özelliği olabilir.

"Fing" gibi ağ tarama uygulamalarıyla Wi-Fi'ye bağlı tüm cihazları kontrol et.

"Fing" gibi ağ tarama uygulamalarıyla Wi-Fi'ye bağlı tüm cihazları kontrol et.

Tanımadığın kamera, IP cihazı ya da marka/model görüyorsan odayı dikkatle incele. Gizli kameralar bazen internet bağlantısı üzerinden izleme yapar.

Ampuller, prizler, duman dedektörleri ve saatler gibi dikkat çekmeyen eşyalara dikkat et. Göz hizasına çevrilmiş, ortama göre fazla yeni görünen ya da ışık deliği gibi detaylar olan cihazlar şüpheli olabilir.

RF dedektörü (radyo frekansı tarayıcı) kullan.

RF dedektörü (radyo frekansı tarayıcı) kullan.

Bu cihazlar ortamda yayın yapan gizli kameraları tespit edebilir. Tarama sırasında sinyal yükselirse dedektörü o bölgeye yaklaştırıp kaynağı bulabilirsin.

El feneriyle odada düz yüzeylere ışık tut. Kamera lensleri ışığı minik bir noktada yansıtır. Özellikle kitaplık, tablo, oyuncak gibi objelere dikkat et. Ufak bir cam parıltısı bile kamera olabilir.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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moonlight

her ülkede kötü niyetli insanlar var .. ama bu kadar hızlı ve iğrenç bir şekilde kötüleşen bir toplum sanırım istisnadır.

sensizsinema

ülke ülke değil ki vatandaşını korusun. ne günlere kaldık, kafamızı dinlemek için gittiğimiz tatillerde bile diken üstündeyiz artık. vatandaşa rahat yüzü kal... Devamını Gör

ömer

Radyo frekansı tarayıcısı olmadan tatile giden var mı ?