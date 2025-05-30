Otel Pansiyon Gibi Yerlerde Gizli Kamera Olup Olmadığını Anlamak İçin Neler Yapılmalı?
Son aylarda peş peşe gizli kamera skandallarına şahit olduk. Otel, pansiyon ve son yılların gözdesi bungalov alanları gibi işletmelerde belli başlı yerlere gizlice yerleştirilen kameralarla kötü niyetli kişiler hem insanların özel hayatını izlerken hem de bunu amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. X'te Bilgi Gezgini isimli hesabın aktardığına göre kendi imkanlarımızla da gizli kameraları kontrol etmek mümkün...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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her ülkede kötü niyetli insanlar var .. ama bu kadar hızlı ve iğrenç bir şekilde kötüleşen bir toplum sanırım istisnadır.
ülke ülke değil ki vatandaşını korusun. ne günlere kaldık, kafamızı dinlemek için gittiğimiz tatillerde bile diken üstündeyiz artık. vatandaşa rahat yüzü kal... Devamını Gör
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