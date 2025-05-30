onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avustralya Plajlarında Neden Sirke İstasyonları Var?

Avustralya Plajlarında Neden Sirke İstasyonları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 11:26

Tropikal bir plaja gittiğinizde altın renkli kumlar ve berrak mavi sular kadar ilginizi çeken başka şeyler de olabilir. Örneğin, kumların üzerinde rastlayacağınız sirke şişeleri gibi. Bu sirke, ne yazık ki yiyecekler için değil. Tam aksine oldukça ciddi bir tehlike için hazırda tutuluyor. Çünkü Avustralya sahilleri, güzellikleri kadar tehlikeli deniz canlılarıyla da ünlü. Gelin bakalım!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya, dünyanın en tehlikeli hayvanlarına ev sahipliği yapan bir coğrafya olarak biliniyor ve bu durum deniz canlıları için de geçerli.

Avustralya, dünyanın en tehlikeli hayvanlarına ev sahipliği yapan bir coğrafya olarak biliniyor ve bu durum deniz canlıları için de geçerli.

Tropikal sularında yaşayan kutu denizanası (Chironex fleckeri), sadece birkaç dakika içinde kalp durmasına yol açabilecek kadar güçlü bir zehre sahip. Aynı şekilde, 1-2 cm kadar küçük olmasına rağmen ölümcül olabilen Irukandji denizanaları da bu sularda bulunuyor. 

Bunun dışında mavi renkte ve oldukça çarpıcı görüntüsüyle bilinen 'bluebottle' ya da bilimsel adıyla Portuguese man o’ war da denizlerde sıkça görülüyor, her ne kadar gerçek bir denizanası olmasa da temas ettiğinizde canınızı ciddi şekilde yakabiliyor.

Bu yüzden Avustralya’daki plajlarda sirke istasyonları bulunması şaşırtıcı değil.

Bu yüzden Avustralya’daki plajlarda sirke istasyonları bulunması şaşırtıcı değil.

Özellikle kutu denizanası gibi ölümcül türlerle temas halinde, sirke kullanmak hayati önem taşıyor. Bu canlıların dokunaçlarında yer alan mikroskobik kapsüller, zehir yüklü iğneleriyle temasta cilde saplanıyor. Sirke ise bu kapsüllerin daha fazla aktifleşmesini durdurmaya yardımcı oluyor. 

Irukandji türleri için sirkenin etkisi daha az net olsa da yine de sağlık yetkilileri tarafından önerilen bir ilk yardım yöntemi olarak görülüyor. Ulusal sağlık servisleri, sirkenin en az 30 saniye boyunca yaralı bölgeye dökülmesini ve ardından acil servisin aranmasını öneriyor.

Peki ya yanlış denizanasına yanlış müdahale yapılırsa?

Peki ya yanlış denizanasına yanlış müdahale yapılırsa?
cdn.oceanservice.noaa.gov

Portuguese man o’ war gibi türler için sirke kullanmak tam tersi bir etki yaratıyor. Bu canlıların nematosistleri sirkeyle temas ettiğinde daha da aktifleşiyor ve acıyı çok daha kötü hale getiriyor. Bu durumda bölgeyi deniz suyuyla yıkamak ve ardından sıcak suya tutmak en doğrusu.

Bir de herkesin duyduğu ama aslında yanlış olan bir yöntem var. Üzerine işemek sanıldığı gibi işe yaramıyor. Bilimsel bir faydası olmadığı gibi, ağrıyı daha da artırabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın