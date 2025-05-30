Avustralya Plajlarında Neden Sirke İstasyonları Var?

Tropikal sularında yaşayan kutu denizanası (Chironex fleckeri), sadece birkaç dakika içinde kalp durmasına yol açabilecek kadar güçlü bir zehre sahip. Aynı şekilde, 1-2 cm kadar küçük olmasına rağmen ölümcül olabilen Irukandji denizanaları da bu sularda bulunuyor.

Bunun dışında mavi renkte ve oldukça çarpıcı görüntüsüyle bilinen 'bluebottle' ya da bilimsel adıyla Portuguese man o’ war da denizlerde sıkça görülüyor, her ne kadar gerçek bir denizanası olmasa da temas ettiğinizde canınızı ciddi şekilde yakabiliyor.