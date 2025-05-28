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Dünyada Korece Konuşabilen Tek Fil Kosik’in Hayranlık Uyandıran Hikayesi

Dünyada Korece Konuşabilen Tek Fil Kosik’in Hayranlık Uyandıran Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 19:47

Konu hayvanların konuşmasına gelince pek çoğumuz papağanlara alışkınız ancak siz hiç hayatınızda konuşabilen bir fil duydunuz mu? Everland Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Kosik isimli fil, bu işi yıllardır başarıyla yapıyor. Üstelik yalnızca ses çıkarmakla kalmıyor, ses tonunu ve vurguları da insanlara benzer şekilde ayarlayabiliyor! İyi de nasıl dediğinizi duyar gibiyiz o yüzden zaman kaybetmeden detaylara geçelim!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kosik, Hindistan fil alt türüne ait erkek bir Asya fili.

Kosik, Hindistan fil alt türüne ait erkek bir Asya fili.

2004 yılında Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'ne geldiğinde, oradaki tek fil olması nedeniyle diğer fillerle değil, insanlarla sosyalleşmek zorunda kaldı. Yalnızlık süreci, Kosik’in insan sesi taklit etme yeteneğinin temelini oluşturdu. Araştırmacılara göre Kosik, zamanla bakıcılarından duyduğu 'annyong' (merhaba), 'aniya' (hayır), 'anja' (otur), 'choah' (güzel) ve 'nuwo' (yat) gibi kelimeleri tekrar etmeye başladı.

Bu kelimeleri oluştururken, hortumunu ağzının içine sokup alt çenesini oynatarak ses tonunu ve perdeyi kontrol etmeyi öğrendi. İnsanların dudakları ve yanaklarıyla yaptığı ses biçimlendirmesini, Kosik hortumuyla yapıyor.

Sadece ses taklidi mi? Elbette hayır!

Sadece ses taklidi mi? Elbette hayır!

Hayvanların insan seslerini taklit etmesi yeni bir şey değil, papağanlar bu konuda meşhur. Hatta bazı köpeklerin 'I love you' dediği bile kayıtlara geçmiş durumda. Ama bir filin bunu yapabilmesi, hele ki anlamlı kelimelerle ve yerli Korelilerin anlayabileceği şekilde yapabilmesi, bilim dünyasında eşi benzeri olmayan bir durum.

Avusturyalı araştırmacı Dr. Angela Stoeger’in yürüttüğü çalışmalarda, Kosik’in insan konuşmasına çok yakın tınılar çıkardığı, bu tınıların hem perde hem de ses rengine uygun olduğu tespit edildi. Current Biology dergisinde yayımlanan bulgular, Kosik’in bunu tamamen kendine has bir yöntemle başardığını ortaya koyuyor: Bu yöntem, başka hiçbir hayvanda gözlemlenmeyen yepyeni bir ses üretim biçimi.

Uzmanlara göre Kosik’in konuşma çabası, tamamen sosyal bağ kurma arzusundan kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre Kosik’in konuşma çabası, tamamen sosyal bağ kurma arzusundan kaynaklanıyor.

Beş yaşında diğer fillerden ayrılan Kosik, hayatının büyük bölümünü insanlarla geçirdi ve tıpkı yalnız bir çocuğun arkadaş arayışı gibi, o da çevresindekilere uyum sağlamak için seslerini taklit etmeye başladı. St Andrews Üniversitesi’nden Prof. Klaus Zuberbuehler’e göre, taklit yeteneği sadece ses fizyolojisine değil, sosyal yakınlığa da bağlı.

Eğer Güney Kore’ye yolunuz düşerse bu parkta Kosik’i ziyaret edebilirsiniz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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