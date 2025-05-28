Dünyada Korece Konuşabilen Tek Fil Kosik’in Hayranlık Uyandıran Hikayesi

2004 yılında Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'ne geldiğinde, oradaki tek fil olması nedeniyle diğer fillerle değil, insanlarla sosyalleşmek zorunda kaldı. Yalnızlık süreci, Kosik’in insan sesi taklit etme yeteneğinin temelini oluşturdu. Araştırmacılara göre Kosik, zamanla bakıcılarından duyduğu 'annyong' (merhaba), 'aniya' (hayır), 'anja' (otur), 'choah' (güzel) ve 'nuwo' (yat) gibi kelimeleri tekrar etmeye başladı.

Bu kelimeleri oluştururken, hortumunu ağzının içine sokup alt çenesini oynatarak ses tonunu ve perdeyi kontrol etmeyi öğrendi. İnsanların dudakları ve yanaklarıyla yaptığı ses biçimlendirmesini, Kosik hortumuyla yapıyor.