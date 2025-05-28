onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güney Korelilerin Üstüne Para Verip Kendilerini Hücreye Attırdığı Hapishane

Güney Korelilerin Üstüne Para Verip Kendilerini Hücreye Attırdığı Hapishane

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 18:51

Kore’de bazı insanlar, stresten kurtulmak için bir hapishane hücresine kendi istekleriyle giriyor. Hem de telefonlarını teslim edip 24 saat boyunca dış dünyayla bağlarını tamamen keserek. Üstelik bu deneyimi yaşamak için ciddi miktarda para ödeyenler var. Dışarıdan bakıldığında tuhaf gelebilir ama aslında bu tercih, Güney Kore toplumunun ne denli baskı altında yaşadığını gösteriyor. Çünkü burada dinlenmek bile lüks sayılıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğun stres ve baskı karşısında Güney Kore’de "gwarosa" yani aşırı çalışmaktan ölüm, toplumun tanıdığı bir gerçeklik haline gelmiş durumda.

Yoğun stres ve baskı karşısında Güney Kore’de "gwarosa" yani aşırı çalışmaktan ölüm, toplumun tanıdığı bir gerçeklik haline gelmiş durumda.

Bu korkunç tabloya bir çözüm arayan eski savcı Kwon Yong-seok, 2013 yılında 'Prison Inside Me' adında dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi. Buraya gelenler, gönüllü olarak küçük bir hücreye giriyor, telefonlarını, kitaplarını, hatta sigaralarını bile teslim ediyor. 

24 saat boyunca dış dünyayla bağlarını tamamen koparıp sadece kendileriyle baş başa kalıyorlar. Aslında bu hapishane, kişinin kendi içindeki baskılardan kaçıp bir nebze olsun nefes alabileceği alan sunuyor.

Hapishane hücresine benzeyen bu merkezde kimseyle konuşmadan, sadece düşünebildiğiniz ve meditasyon yapabildiğiniz saatler geçiyor.

Hapishane hücresine benzeyen bu merkezde kimseyle konuşmadan, sadece düşünebildiğiniz ve meditasyon yapabildiğiniz saatler geçiyor.

Katılımcılar, doğa manzarasına bakan küçük bir pencereyle baş başa kalıyor. Yoga dersleri ya da özel menüler yok ama huzur var. Bugüne dek yaklaşık 2.000 kişi bu deneyimi yaşadı ve talep o kadar yüksek ki artık 48 saatlik veya 1 haftalık versiyonları da sunuluyor. Ancak hizmet ücretsiz değil. Kısa bir hapishane deneyimi için yüzlerce doları gözden çıkarmak gerekiyor. 

Üstelik içeride profesyonel bir psikolojik destek de bulunmuyor. Yine de çoğu insan kısa süreli izolasyonun, modern dünyanın karmaşasından uzaklaşmak için yeterli olduğunu düşünüyor.

Güney Kore, dünyanın en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri.

Güney Kore, dünyanın en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri.

Ancak psikolojik destek hizmetlerine ayrılan bütçe son derece sınırlı. Depresyon hala bir hastalık değil, gelip geçici ruh hali olarak görülüyor. Bu koşullar altında insanlar profesyonel yardım almak yerine kendini hapse atmak gibi kendi çözümlerini yaratmak zorunda kalıyor. Sonuçta, sistemin dışına çıkmak için bazen tek çare, kapısını kendin kapattığın bir hücre olabiliyor.

Siz böyle bir hücrede 24 saat geçirebilir miydiniz? Konu hakkındaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın