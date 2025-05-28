Güney Korelilerin Üstüne Para Verip Kendilerini Hücreye Attırdığı Hapishane
Kore’de bazı insanlar, stresten kurtulmak için bir hapishane hücresine kendi istekleriyle giriyor. Hem de telefonlarını teslim edip 24 saat boyunca dış dünyayla bağlarını tamamen keserek. Üstelik bu deneyimi yaşamak için ciddi miktarda para ödeyenler var. Dışarıdan bakıldığında tuhaf gelebilir ama aslında bu tercih, Güney Kore toplumunun ne denli baskı altında yaşadığını gösteriyor. Çünkü burada dinlenmek bile lüks sayılıyor.
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Yoğun stres ve baskı karşısında Güney Kore’de "gwarosa" yani aşırı çalışmaktan ölüm, toplumun tanıdığı bir gerçeklik haline gelmiş durumda.
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Hapishane hücresine benzeyen bu merkezde kimseyle konuşmadan, sadece düşünebildiğiniz ve meditasyon yapabildiğiniz saatler geçiyor.
Güney Kore, dünyanın en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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