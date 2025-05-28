Güney Korelilerin Üstüne Para Verip Kendilerini Hücreye Attırdığı Hapishane

Bu korkunç tabloya bir çözüm arayan eski savcı Kwon Yong-seok, 2013 yılında 'Prison Inside Me' adında dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi. Buraya gelenler, gönüllü olarak küçük bir hücreye giriyor, telefonlarını, kitaplarını, hatta sigaralarını bile teslim ediyor.

24 saat boyunca dış dünyayla bağlarını tamamen koparıp sadece kendileriyle baş başa kalıyorlar. Aslında bu hapishane, kişinin kendi içindeki baskılardan kaçıp bir nebze olsun nefes alabileceği alan sunuyor.