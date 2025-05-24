Bir Zamanlar Yediden Yetmişe Herkesin Dilinde Olan Efsane Müzik Grubu: Cartel
90’ların ortasında ortaya çıkan grup, kısa sürede herkesin konuştuğu isim haline geldi. Adını, çıkardıkları albümle birlikte duyuran Cartel, Türkçe rap müziğe damga vurdu. Almanya’dan çıkan yapı hem yurtdışında hem Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. MTV’den Time dergisine kadar pek çok medya organının ilgisini çekti. Hatta bir dönemin efsanesi olduklarını söyleyebiliriz! Peki Cartel tam olarak nasıl doğdu? Gelin bakalım!
Her şey Almanya’da başladı: 3 ekip, tek isim.
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Türkiye’ye adım attılar, her şey değişti.
Albümdeki diller bile devrim niteliğindeydi.
Ama bu rüya uzun sürmedi.
Grup, 2009 yılında yeniden toplandı.
Cartel'e yalnızca bir müzik grubu demek yanlış olur.
Kendileri hala pek çok kişi tarafından efsane olarak anılmaya devam ediyor. Peki sizin en sevdiğiniz parça hangisiydi? Yorumlarda buluşalım!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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