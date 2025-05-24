Bir Zamanlar Yediden Yetmişe Herkesin Dilinde Olan Efsane Müzik Grubu: Cartel

1995 yılında Almanya’da bir araya gelen Karakan, Cinai Şebeke ve solo sanatçı Erci E, Cartel ismini aldı. Karakan cephesinde Alper Ağa ve Kabus Kerim vardı. Cinai Şebeke’nin kadrosu ise Emali, Ichibaba, Ole ve Çelik Bilek Apo’dan oluşuyordu.

Bu birleşim, klasik grup yapısının çok ötesindeydi. Kısa sürede Almanya’da medya organlarının dikkatini çektiler ve MTV gibi platformlarda boy göstermeye başladılar. Hatta Türkiye’de albüm piyasaya çıkmadan önce, Almanya’da 29.000 satış rakamına ulaştılar.