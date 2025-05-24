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Bir Zamanlar Yediden Yetmişe Herkesin Dilinde Olan Efsane Müzik Grubu: Cartel

Bir Zamanlar Yediden Yetmişe Herkesin Dilinde Olan Efsane Müzik Grubu: Cartel

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2025 - 13:29

90’ların ortasında ortaya çıkan grup, kısa sürede herkesin konuştuğu isim haline geldi. Adını, çıkardıkları albümle birlikte duyuran Cartel, Türkçe rap müziğe damga vurdu. Almanya’dan çıkan yapı hem yurtdışında hem Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. MTV’den Time dergisine kadar pek çok medya organının ilgisini çekti. Hatta bir dönemin efsanesi olduklarını söyleyebiliriz! Peki Cartel tam olarak nasıl doğdu? Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

Her şey Almanya’da başladı: 3 ekip, tek isim.

Her şey Almanya’da başladı: 3 ekip, tek isim.

1995 yılında Almanya’da bir araya gelen Karakan, Cinai Şebeke ve solo sanatçı Erci E, Cartel ismini aldı. Karakan cephesinde Alper Ağa ve Kabus Kerim vardı. Cinai Şebeke’nin kadrosu ise Emali, Ichibaba, Ole ve Çelik Bilek Apo’dan oluşuyordu.

Bu birleşim, klasik grup yapısının çok ötesindeydi. Kısa sürede Almanya’da medya organlarının dikkatini çektiler ve MTV gibi platformlarda boy göstermeye başladılar. Hatta Türkiye’de albüm piyasaya çıkmadan önce, Almanya’da 29.000 satış rakamına ulaştılar.

Türkiye’ye adım attılar, her şey değişti.

Türkiye’ye adım attılar, her şey değişti.

Cartel’in aynı isimli albümü Avrupa’daki başarısının ardından Türkiye’de Raks Müzik etiketiyle yayımlandı. Sonrasında adeta patlama yaşandı; albüm, 543.000 adet sattı ve Türk rap tarihinin en çok satan albümü oldu. Grup, Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda konser veren ilk ve hala tek Türk rap grubu unvanını taşıyor.

Konser, Michael Jackson’dan sonra en çok ilgi gören etkinlik olarak kayda geçti ve Time dergisinde bile yer aldı. İlk haftada 100.000 CD satışıyla 'Altın Kaset', 250.000 barajını aşınca 'Çifte Platin' ödülünü kazandılar.

Albümdeki diller bile devrim niteliğindeydi.

Albümdeki diller bile devrim niteliğindeydi.

Parçalar Türkçe, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerindeydi. Çok dilli olmaları hem Avrupa’da hem Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmalarını sağladı. Albümde yer alan şarkılar ise şöyle:

  • Cartel

  • Çek Bir Fırt

  • Party

  • Hani Bana Para

  • Yetmedi mi?

  • Evdeki Ses

  • Sen Türksün

  • Araba Yok

  • Posse Attack

  • Kankardeşler

  • Televizyon

  • Der Weg den du gehst

Özellikle 'Cartel bir numara, en büyük!' repliği, dönemin gençliği için unutulmaz bir ifade oldu.

Ama bu rüya uzun sürmedi.

Ama bu rüya uzun sürmedi.

İlk albüm sonrası Cartel dağıldı. 1997’de Karakan ve Erci E solo albümlerle yola devam etti ama bu projeler, Cartel’in ulaştığı seviyeye erişemedi. Karakan, ilgi azlığı nedeniyle piyasadan çekilirken; Erci E bir albüm daha çıkardı fakat beklenen etkiyi yaratamadı. 1998’de Alman müzisyen Peter Maffay ile yapılan “Maffay’la Cartel” adlı projede sadece Erci E yer aldı. Bu dönemin ardından grup uzun süre sessiz kaldı.

Grup, 2009 yılında yeniden toplandı.

Grup, 2009 yılında yeniden toplandı.

Cartel 2009’da Rock’n Coke sahnesinde maNga ile birlikte yeniden sahne aldı. Ne var ki orijinal kadrodan Kabus Kerim ve İnceefe grupta yer almadı. 2011 yılında 'Bugünkü Neşen Cartel’den' adlı ikinci albümleri yayımlandı. Bu albümde Ferman Akgül ve Efsun konuk sanatçılar olarak yer aldı. Yine çok dilliydi ama ilk albümdeki etkiyi tekrarlamak kolay olmadı. Albümde Ferman Akgül ve Efsun konuk sanatçı olarak bulundu. Albümdeki şarkılar ise şöyle:

  • Açılış

  • Bir Oluruz

  • Fırlatın C’leri Havaya

  • Bu Gece Bize Gel

  • Birlik

  • Mi Casa Su Casa

  • Fazla Takma

  • Sen (feat. Ferman Akgül)

  • Devam Et Yoluna

  • Kutsal Damlalar (feat. Efsun)

  • Gang Bang

  • Değiştiremez Kaderini Hiç Kimse

Cartel’in orijinal kadrosunda Erci E, Alper Ağa, M. Ali, Olcay, Babalu, Kabus Kerim, İnceefe ve DJ Tan yer aldı. 1998’de projeye Bektaş ve Capman Hakan dahil oldu. 2009 sonrası birleşmede ise Kabus Kerim ve İnceefe grupta bulunmadı.

Cartel'e yalnızca bir müzik grubu demek yanlış olur.

Cartel'e yalnızca bir müzik grubu demek yanlış olur.

Almanya’daki Türk göçmenlerin yaşadığı ayrımcılık, ırkçılık ve saldırılar o dönemlerde çok konuşuluyordu. Zaten kendileri de grubun buna bir tepki olarak doğduğunu pek çok röportajında belirtti. Şarkı sözlerinde dönemin Türkiye’sindeki sosyal adaletsizliklere de göndermeler vardı. '25 yaşında 100 binlik araba, nerden geldi bu para en iyisi sorma.' ya da “Kan bile kırmızı değil, Karakan!” gibi sözler, sisteme ve düzene karşı geldiklerini net bir şekilde gösteriyordu.

Kendileri hala pek çok kişi tarafından efsane olarak anılmaya devam ediyor. Peki sizin en sevdiğiniz parça hangisiydi? Yorumlarda buluşalım!

Kendileri hala pek çok kişi tarafından efsane olarak anılmaya devam ediyor. Peki sizin en sevdiğiniz parça hangisiydi? Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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