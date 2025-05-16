onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gitmediğimiz İçin Ekmek Bandığımız Efsane Eurovision Performanslarımız

etiket Gitmediğimiz İçin Ekmek Bandığımız Efsane Eurovision Performanslarımız

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:05

Ah Eurovision… Bir zamanlar mayıs ayı gelince evde çaylar demlenir, kısır yapılır, televizyon başına geçilir, “Bu sene kaç puan alacağız?” heyecanı başlardı. Ve sonra... sahne kararırdı. Işıklar açılırdı. Bizimkiler o sahneye bir çıkardı ki... Sanki bütün Türkiye oradaymış gibi olurdu. Yıllar geçti, sahneler değişti, biz gitmedik. Ama ne zaman bir Eurovision gecesi gelse, içimizden aynı şarkı çalar: “Every way that I can... I’ll try to make you love me again.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sertab Erener – Everyway That I Can

2. maNga – We Could Be The Same

3. Mor ve Ötesi – Deli

4. Athena – For Real

5. Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şebnem Paker – Dinle

7. Can Bonomo – Love Me Back

8. Ajda Pekkan – Pet’r Oil

9. Hadise - Düm Tek Tek

10. Yüksek Sadakat – Live It Up

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eurovision artık bizsiz.

Eurovision artık bizsiz.

Her yıl Eurovision geldiğinde aynı döngü başlıyor: “Bu yıl da yokuz”, “Yine mi katılmıyoruz ya?”, “Türkiye olsa şöyle olurdu...” Ama sonra YouTube’dan Sertab’ı açıyoruz, maNga’yı bir daha izliyoruz, Hadise’yle düm tek tek coşup Kenan’la sahnede zıplıyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın