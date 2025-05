Gitmediğimiz İçin Ekmek Bandığımız Efsane Eurovision Performanslarımız

Ah Eurovision… Bir zamanlar mayıs ayı gelince evde çaylar demlenir, kısır yapılır, televizyon başına geçilir, “Bu sene kaç puan alacağız?” heyecanı başlardı. Ve sonra... sahne kararırdı. Işıklar açılırdı. Bizimkiler o sahneye bir çıkardı ki... Sanki bütün Türkiye oradaymış gibi olurdu. Yıllar geçti, sahneler değişti, biz gitmedik. Ama ne zaman bir Eurovision gecesi gelse, içimizden aynı şarkı çalar: “Every way that I can... I’ll try to make you love me again.”