Gitmediğimiz İçin Ekmek Bandığımız Efsane Eurovision Performanslarımız
Ah Eurovision… Bir zamanlar mayıs ayı gelince evde çaylar demlenir, kısır yapılır, televizyon başına geçilir, “Bu sene kaç puan alacağız?” heyecanı başlardı. Ve sonra... sahne kararırdı. Işıklar açılırdı. Bizimkiler o sahneye bir çıkardı ki... Sanki bütün Türkiye oradaymış gibi olurdu. Yıllar geçti, sahneler değişti, biz gitmedik. Ama ne zaman bir Eurovision gecesi gelse, içimizden aynı şarkı çalar: “Every way that I can... I’ll try to make you love me again.”
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1. Sertab Erener – Everyway That I Can
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2. maNga – We Could Be The Same
3. Mor ve Ötesi – Deli
4. Athena – For Real
5. Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim
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6. Şebnem Paker – Dinle
7. Can Bonomo – Love Me Back
8. Ajda Pekkan – Pet’r Oil
9. Hadise - Düm Tek Tek
10. Yüksek Sadakat – Live It Up
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