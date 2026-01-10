onedio
Seçtiğin Sezen Şarkılarına Göre İlişkilerdeki En Büyük Hatan Ne?

Seçtiğin Sezen Şarkılarına Göre İlişkilerdeki En Büyük Hatan Ne?

10.01.2026 - 22:01

Herkesin hayatına dokunan, en derin yarasına tuz basan ya da en mutlu anında ona eşlik eden bir Sezen Aksu şarkısı mutlaka vardır. 'Minik Serçe'nin notaları sadece aşk acımızı değil, aslında ilişkilerdeki kimliğimizi, korkularımızı ve beklentilerimizi de ele verir. Melankolinin ve tutkunun kraliçesinin rehberliğinde, kalbinin derinliklerine inip ilişkilerdeki en büyük hatanı bulmaya hazır mısın?'

Hazırsan seni teste alalım!

1. Minik Serçe'nin bu şarkılarından hangisi favorin?

2. Hangi şarkısını daha çok seviyorsun?

3. Bir sezen şarkısı daha seç!

4. Oldukça zor bir seçim olmalı...

5. Bir şarkı daha seçer misin?

6. Neredeyse bitiriyoruz!

7. Son olarak, bir şarkı daha seç!

Sezen Aksu - Sarı Odalar

Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben

Sezen Aksu - Tükeneceğiz

Kedi Oyuncağı

bundan başka şarkıcı yok mu burası sabetaynedio olmuş