Seçtiğin Sezen Şarkılarına Göre İlişkilerdeki En Büyük Hatan Ne?

Herkesin hayatına dokunan, en derin yarasına tuz basan ya da en mutlu anında ona eşlik eden bir Sezen Aksu şarkısı mutlaka vardır. 'Minik Serçe'nin notaları sadece aşk acımızı değil, aslında ilişkilerdeki kimliğimizi, korkularımızı ve beklentilerimizi de ele verir. Melankolinin ve tutkunun kraliçesinin rehberliğinde, kalbinin derinliklerine inip ilişkilerdeki en büyük hatanı bulmaya hazır mısın?'

Hazırsan seni teste alalım!