onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
“Bir Daha Böyle Albüm Gelmez” Dedirten Efsane Türk Albümleri

etiket “Bir Daha Böyle Albüm Gelmez” Dedirten Efsane Türk Albümleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 23:45

Bazı albümler var ki... sadece şarkılarından ibaret değil. O albümün kapağını görmek bile yetiyor; anılar canlanıyor, kalp bir başka atıyor. İşte bizi “yok artık, ne albümdü be!” dedirten, kült olmuş Türk albümleri.

Kimi zaman bir ayrılığın fon müziği oldular, kimi zaman yaz akşamlarında eşlik ettiler sahilde esen rüzgâra. Bazılarıyla sabaha kadar dans ettik, bazılarıyla içimizdeki boşluğa baktık sessizce...

“Bir daha böyle albüm gelmez...” diyorsan, seni şöyle listeye alalım 🎧👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sezen Aksu – Gülümse (1991)

2. Barış Manço – Mançoloji (1995)

3. MFÖ – Dönmem Yolumdan (1992)

4. Tarkan – Karma (2001)

5. Teoman – Gönülçelen (2001)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kenan Doğulu – Kenan Doğulu 3 (1996)

7. Athena – Her Şey Yolunda (2002)

8. Şebnem Ferah – Artık Kısa Cümleler Kuruyorum (1999)

9. Ceza – Rapstar (2004)

10. Ajda Pekkan – Süperstar '83

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Mor ve Ötesi – Dünya Yalan Söylüyor (2004)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın