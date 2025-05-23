“Bir Daha Böyle Albüm Gelmez” Dedirten Efsane Türk Albümleri
Bazı albümler var ki... sadece şarkılarından ibaret değil. O albümün kapağını görmek bile yetiyor; anılar canlanıyor, kalp bir başka atıyor. İşte bizi “yok artık, ne albümdü be!” dedirten, kült olmuş Türk albümleri.
Kimi zaman bir ayrılığın fon müziği oldular, kimi zaman yaz akşamlarında eşlik ettiler sahilde esen rüzgâra. Bazılarıyla sabaha kadar dans ettik, bazılarıyla içimizdeki boşluğa baktık sessizce...
“Bir daha böyle albüm gelmez...” diyorsan, seni şöyle listeye alalım 🎧👇
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1. Sezen Aksu – Gülümse (1991)
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2. Barış Manço – Mançoloji (1995)
3. MFÖ – Dönmem Yolumdan (1992)
4. Tarkan – Karma (2001)
5. Teoman – Gönülçelen (2001)
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6. Kenan Doğulu – Kenan Doğulu 3 (1996)
7. Athena – Her Şey Yolunda (2002)
8. Şebnem Ferah – Artık Kısa Cümleler Kuruyorum (1999)
9. Ceza – Rapstar (2004)
10. Ajda Pekkan – Süperstar '83
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11. Mor ve Ötesi – Dünya Yalan Söylüyor (2004)
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