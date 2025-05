Rock’n Roll’u Dibine Kadar Yaşayan Grup: Mötley Crüe

1981 yılında kurulan Mötley Crüe, klasik bir “gitar bulduk, hadi grup kuralım” hikayesinin çok daha ötesindeydi. Nikki Sixx’in karanlık ve isyankar müzikal tarzı, Tommy Lee’nin enerjik ve teatral davullarıyla birleşince ortaya, müzik sahnesini sarsacak bir şey çıktı! Kadroya kısa sürede, sırtında kemik erimesiyle savaşan ama gitarıyla yeri titreten Mick Mars ve vokaliyle salonları ayağa kaldıran Vince Neil de eklendi. İlk albümleri 'Too Fast for Love' ile müzik dünyasına hızlı ve sert bir giriş yaptılar. Gitar soloları, cinsellik dolu sözler ve asi ruh… Her şey baştan belliydi: Bu grup kurallara göre oynamayacaktı!