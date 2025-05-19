Rock’n Roll’u Dibine Kadar Yaşayan Grup: Mötley Crüe
Bir yerlerden saç spreyi kokusu alıyorsanız, muhtemelen Mötley Crüe sahnededir. 1980’lerde Los Angeles’ta kurulan bu grup, sadece müziğiyle değil, yaşam tarzıyla da efsaneleşti! Çılgın partiler, yasa dışı işler, sahne şovları, skandallar ve dev turneler… Mötley Crüe’nun hikayesi, bir rock grubunun ötesinde; adeta sinema filmi gibi. Şimdi gelin, bu efsanevi çetenin hayatına biraz daha yakından bakalım. 👇
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Şimdi ne yapıyorlar?
Mötley Crüe: Müziği değil, hayatı rock’n roll yaşayan grup!
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