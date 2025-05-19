Rock’n Roll’u Dibine Kadar Yaşayan Grup: Mötley Crüe

Rock yıldızı olmak demek, bazen yasal sınırların dışına çıkmak demek. Mötley Crüe ise bunu bir yaşam tarzına dönüştürdü. Vince Neil, 1984’te alkol etkisindeyken direksiyon başına geçti ve yaşanan trafik kazasında bir arkadaşını kaybetti! Tommy Lee’nin Pamela Anderson’la olan fırtınalı evliliği ve sızdırılan özel videoları magazin tarihine geçti. Nikki Sixx, aşırı dozdan kalbi duran ve tekrar hayata dönen adam olarak bir dönemin trajedisini yaşadı. Onlar için “sınır” diye bir şey yoktu. Her skandal onları daha da ünlü yaptı.