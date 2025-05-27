Toplam 21 Kişilik Aile Pikniğini Organize Eden Babanın Oluşturduğu Pek Detaylı Excel Tablosu
Piknik kimileri için rahatlama, dinlenme demektir; kimileri için ise eziyetten başka bir şey değildir. Özellikle piknikte yiyecekleri hazırlıyor, mangalı yapıyorsanız vay halinize. Yorulmakla kalmaz çoğu eğlenceden de mahrum kalırsınız. Gelin görün ki piknik organizasyonlarının tam da böyle insanlara ihtiyacı vardır.
Bir baba, piknikte yaşanabilecek kaosa engel olmak için önden hazırlık yaptı. Hem de ne hazırlık.
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Bir baba, 21 kişilik aile pikniği öncesi Excel tablosu hazırladı.
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Peki o piknik nasıl mı oldu?
Meyveler, kahvaltılıklar, ekmekler...
Kim böyle bir piknik istemez ki?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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