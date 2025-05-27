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Toplam 21 Kişilik Aile Pikniğini Organize Eden Babanın Oluşturduğu Pek Detaylı Excel Tablosu

Toplam 21 Kişilik Aile Pikniğini Organize Eden Babanın Oluşturduğu Pek Detaylı Excel Tablosu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 14:00

Piknik kimileri için rahatlama, dinlenme demektir; kimileri için ise eziyetten başka bir şey değildir. Özellikle piknikte yiyecekleri hazırlıyor, mangalı yapıyorsanız vay halinize. Yorulmakla kalmaz çoğu eğlenceden de mahrum kalırsınız. Gelin görün ki piknik organizasyonlarının tam da böyle insanlara ihtiyacı vardır.

Bir baba, piknikte yaşanabilecek kaosa engel olmak için önden hazırlık yaptı. Hem de ne hazırlık.

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Bir baba, 21 kişilik aile pikniği öncesi Excel tablosu hazırladı.

Bir baba, 21 kişilik aile pikniği öncesi Excel tablosu hazırladı.

Her şey, bir kızın aile grubuna 'Piknik yapalım mı?' demesiyle başladı. Babası elini taşın altına koyup bütün pikniği organize etti. Kimin erkenden gidip yer tutacağı, kimin hangi yiyecekleri getireceği belliydi. Üstelik istenen meyve sularının çeşitleri, toplanılacak saat bile bu tabloda belirtildi.

Peki o piknik nasıl mı oldu?

Peki o piknik nasıl mı oldu?

Sabah 8'de gidip yer tutan Hasan amcamız sayesinde piknik yeri oldukça güzeldi. Bu kadar organize olunmuş bir piknikte hiç eksik yoktu. Her şey dört dörtlüktü!

Meyveler, kahvaltılıklar, ekmekler...

Meyveler, kahvaltılıklar, ekmekler...

Yenildi, içildi, yürüyüşler yapıldı, oyunlar oynandı. Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına da binlerce yorum yağdı. Herkes, babanın organizasyon yeteneğine hayran kaldı.

Kim böyle bir piknik istemez ki?

Kim böyle bir piknik istemez ki?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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