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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 18:52

Haftaya şöyle bi' ağız tadıyla başlamak ister misiniz? Burada yemekler sadece karnınızı doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda mizaha olan açlığınızı da doyuruyor. Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapan kullanıcılar sayesinde. Bakalım bu hafta kimler yemeklerden bile mizah çıkarmayı başarmış?

Hepinize huzur ve afiyet dolu bir hafta dileriz.

Hazırsanız, başlayalım!

Aynen o dediğinden.

Aynen o dediğinden.
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Hararetinizi alabilecek boy olsun mu?

Hararetinizi alabilecek boy olsun mu?
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Amin 😋

Amin 😋
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Ofansif

Ofansif
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Bizdir.

Bizdir.
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Hatay kısırı olduğuna eminim ama kanıtlayamam.

Hatay kısırı olduğuna eminim ama kanıtlayamam.
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Kekin sesini değiştirdiler, kekin yüzünü değiştirdiler, kekin ruhunu değiştirdiler!

Kekin sesini değiştirdiler, kekin yüzünü değiştirdiler, kekin ruhunu değiştirdiler!
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Bardak bardak kim uğraşacak?

Bardak bardak kim uğraşacak?
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Gayet makul

Gayet makul
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Yaşasın esnaf lokantaları!

Yaşasın esnaf lokantaları!
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Var mı daha güzeli?

Var mı daha güzeli?
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Asidi kaçmış kola...Özlendin yalan mı söyleyelim?

Asidi kaçmış kola...Özlendin yalan mı söyleyelim?
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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