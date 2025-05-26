Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftaya şöyle bi' ağız tadıyla başlamak ister misiniz? Burada yemekler sadece karnınızı doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda mizaha olan açlığınızı da doyuruyor. Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapan kullanıcılar sayesinde. Bakalım bu hafta kimler yemeklerden bile mizah çıkarmayı başarmış?
Hepinize huzur ve afiyet dolu bir hafta dileriz.
Hazırsanız, başlayalım!
Aynen o dediğinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hararetinizi alabilecek boy olsun mu?
Amin 😋
Ofansif
Bizdir.
Hatay kısırı olduğuna eminim ama kanıtlayamam.
Kekin sesini değiştirdiler, kekin yüzünü değiştirdiler, kekin ruhunu değiştirdiler!
Bardak bardak kim uğraşacak?
Gayet makul
Yaşasın esnaf lokantaları!
Var mı daha güzeli?
Asidi kaçmış kola...Özlendin yalan mı söyleyelim?
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın