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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 15:36

Sizi mizaha doyuran şey nedir? Eğlenceli bir film, komik bir stand-up gösterisi olabilir elbette. Fakat bundan sonra fikrinizin değişeceğine eminiz! Yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha 'gerçek anlamda' doyuranlar var. Kimisi başarısız bir yemeğini paylaşıyor, kimisi günlük diyetinden bile mizah çıkarmayı başarıyor.

Gelin, geçtiğimiz haftanın en komik yemekli paylaşımlarına göz atalım.

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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İç Anadolulu değilsiniz anladığım kadarıyla.

İç Anadolulu değilsiniz anladığım kadarıyla.
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Sadece gerekli şeyleri aldığım çantam.

Sadece gerekli şeyleri aldığım çantam.
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Bi geliyi, bi gidiyi

Bi geliyi, bi gidiyi
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Oh ne güzel şöyle bol kalp çarpıntılı.

Oh ne güzel şöyle bol kalp çarpıntılı.
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Karadenizlilerden özür diliyoruz...

Karadenizlilerden özür diliyoruz...
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Belli oluyor

Belli oluyor
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Makarna salatası kelebek makarnayla olmaz, iyiliğin için söylüyorum.

Makarna salatası kelebek makarnayla olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
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Renkler vardı Gülfem.

Renkler vardı Gülfem.
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👇🏻

👇🏻
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Senin adın bundan sonra İzmir bomba olsun.

Senin adın bundan sonra İzmir bomba olsun.
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Sinir uçlarımıza dokundu.

Sinir uçlarımıza dokundu.
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Kabul oluyor mu böyle?

Kabul oluyor mu böyle?
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👇🏻

👇🏻
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Sarmaya dolma diyenleri haksız çıkarmayan sarmalar

Sarmaya dolma diyenleri haksız çıkarmayan sarmalar
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Tekrar görüşmek üzere!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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