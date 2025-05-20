Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sizi mizaha doyuran şey nedir? Eğlenceli bir film, komik bir stand-up gösterisi olabilir elbette. Fakat bundan sonra fikrinizin değişeceğine eminiz! Yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha 'gerçek anlamda' doyuranlar var. Kimisi başarısız bir yemeğini paylaşıyor, kimisi günlük diyetinden bile mizah çıkarmayı başarıyor.
Gelin, geçtiğimiz haftanın en komik yemekli paylaşımlarına göz atalım.
Başlıyoruz!
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İç Anadolulu değilsiniz anladığım kadarıyla.
Sadece gerekli şeyleri aldığım çantam.
Bi geliyi, bi gidiyi
Oh ne güzel şöyle bol kalp çarpıntılı.
Karadenizlilerden özür diliyoruz...
Belli oluyor
Makarna salatası kelebek makarnayla olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
Renkler vardı Gülfem.
👇🏻
Senin adın bundan sonra İzmir bomba olsun.
Sinir uçlarımıza dokundu.
Kabul oluyor mu böyle?
👇🏻
Sarmaya dolma diyenleri haksız çıkarmayan sarmalar
Tekrar görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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