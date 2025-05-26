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Ekran Sürelerini Filtresiz Bir Şekilde Paylaşarak Mizah Seli Yaratanlar

Ekran Sürelerini Filtresiz Bir Şekilde Paylaşarak Mizah Seli Yaratanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 22:07

Ekran süreniz ne kadar? Bugünlerde birçok kişi telefon ve sosyal medya bağımlılığının arttığını söylüyor. Öyle ki 5 saatler, 7 saatler havada uçuşuyor! Hal böyle olunca insanlar olur olmadık yerlerde telefonlarına bakma ihtiyacı hissediyor. 

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları ekran bağımlılıklarının ne seviyelere geldiğini yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor. 

Bakalım bu paylaşımlar size de bir yerlerden tanıdık gelecek mi?

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Biraz da ekran sürenizi konuşalım mı?

Biraz da ekran sürenizi konuşalım mı?

Durun durun, Onedio'da olduğunuz için sizi pişman edecek değiliz! :) Ekran sürenizi en güzel şekilde değerlendirebileceğiniz yerdesiniz. Üstelik hiç de yalnız değilsiniz.

Eğer ekran süreniz günlük 7-8 saatleri buluyorsa, olur olmadık yerlerde bile telefona bakma ihtiyacı hissediyorsanız üzülmeyin. Sosyal medya kullanıcıları da bu konudan oldukça muzdarip.

Bakınız, nişanı sırasında bile ekrandan uzak kalamayanlar var.

Bakınız, nişanı sırasında bile ekrandan uzak kalamayanlar var.
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Bu paylaşımlarda kendinizi bulacağınızdan eminiz.

Bu paylaşımlarda kendinizi bulacağınızdan eminiz.
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Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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