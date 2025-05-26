Ekran Sürelerini Filtresiz Bir Şekilde Paylaşarak Mizah Seli Yaratanlar

Ekran süreniz ne kadar? Bugünlerde birçok kişi telefon ve sosyal medya bağımlılığının arttığını söylüyor. Öyle ki 5 saatler, 7 saatler havada uçuşuyor! Hal böyle olunca insanlar olur olmadık yerlerde telefonlarına bakma ihtiyacı hissediyor.

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları ekran bağımlılıklarının ne seviyelere geldiğini yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor.

Bakalım bu paylaşımlar size de bir yerlerden tanıdık gelecek mi?