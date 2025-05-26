Ekran Sürelerini Filtresiz Bir Şekilde Paylaşarak Mizah Seli Yaratanlar
Ekran süreniz ne kadar? Bugünlerde birçok kişi telefon ve sosyal medya bağımlılığının arttığını söylüyor. Öyle ki 5 saatler, 7 saatler havada uçuşuyor! Hal böyle olunca insanlar olur olmadık yerlerde telefonlarına bakma ihtiyacı hissediyor.
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları ekran bağımlılıklarının ne seviyelere geldiğini yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor.
Bakalım bu paylaşımlar size de bir yerlerden tanıdık gelecek mi?
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Biraz da ekran sürenizi konuşalım mı?
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Bakınız, nişanı sırasında bile ekrandan uzak kalamayanlar var.
Bu paylaşımlarda kendinizi bulacağınızdan eminiz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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