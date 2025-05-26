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X (Twitter) Yapay Zekası Grok Galatasaraylı Kullanıcıları Çıldırttı

X (Twitter) Yapay Zekası Grok Galatasaraylı Kullanıcıları Çıldırttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 12:50

Eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformu yakın zamanda yapay zekası Grok’u kullanıcılara sunmuştu. Grok, X kullanıcıları tarafından bir gönderinin altına doğru olup olmadığını sorgulamak ve yeni görsel yaratılmak için sıklıkla kullanılıyor. Grok, X’te Galatasaraylı bir kullanıcıyı adeta çıldırttı. İşte kahkaha attıran Grok ve X kullanıcısının tartışması.

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Galatasaray, Yenikapı'da Süper Lig şampiyonluğunu kutlarken alandan fotoğraflar X'te gündem oldu.

Galatasaray, Yenikapı'da Süper Lig şampiyonluğunu kutlarken alandan fotoğraflar X'te gündem oldu.

Galatasaray, yağmurlu İstanbul akşamında 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yüz binlerce kişinin akın ettiği kutlamalar ilginç görüntülere de ev sahipliği yaptı. Gündem olan fotoğraflarında biri de bir baba oğula aitti. Galatasaray forması giyen küçük bir çocuk kutlamalara Fenerbahçe forması giyen babasıya geldi. Fotoğraf sosyal medyada gündem olurken altına pek çok da yorum geldi.

X'te '@Objektifskmsi' isimli kullanıcı Twitter'ın yapay zekası Grok'tan bir istekte bulundu.

X'te '@Objektifskmsi' isimli kullanıcı Twitter'ın yapay zekası Grok'tan bir istekte bulundu.
twitter.com

Kullanıcı Grok'tan bu görsele Fenerbahçeli babanın kafasına taç koymasını istedi.

Grok, hedefi yanlış tutturdu.

Grok, hedefi yanlış tutturdu.
twitter.com

Ancak Grok, yanlış kişiye taç koydu. Bunun üzerine kullanıcı birazcık sinirlendi ve 'Amk malı oraya değil yanlış yere koydun Fener formalı kişinin kafasına koy' dedi. Grok bu kez yine aynı kişinin kafasına ikinci tacı koymakta çareyi buldu.

Bu sefer devreye bir başka kullanıcı girdi.

Bu sefer devreye bir başka kullanıcı girdi.
twitter.com

'@beratsuperkisi' isimli kullanıcı 'Grok salak mısın kıyafeti lacivert ve sarı olan adamın kafasına koy' dedi.

Grok yine istenileni anlamadı ve yine yanlış kişiyi hedef seçti...

Grok yine istenileni anlamadı ve yine yanlış kişiyi hedef seçti...
twitter.com

Bunun üzerine goygoyu elden bırakmayan kullanıcılar Grok'tan taleplerini sıraladı. İşte Grok'un oluşturduğu görseller:

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"Grok fotoğraftaki herkesi fener formalı yap."

"Grok fotoğraftaki herkesi fener formalı yap."
twitter.com

"Fener formalı olanları helikopter yap."

"Fener formalı olanları helikopter yap."
twitter.com

"Sarı giyen adama taç tak."

"Sarı giyen adama taç tak."
twitter.com

"Fener formalı adam amuda kalksın."

"Fener formalı adam amuda kalksın."
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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