X (Twitter) Yapay Zekası Grok Galatasaraylı Kullanıcıları Çıldırttı

Galatasaray, yağmurlu İstanbul akşamında 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yüz binlerce kişinin akın ettiği kutlamalar ilginç görüntülere de ev sahipliği yaptı. Gündem olan fotoğraflarında biri de bir baba oğula aitti. Galatasaray forması giyen küçük bir çocuk kutlamalara Fenerbahçe forması giyen babasıya geldi. Fotoğraf sosyal medyada gündem olurken altına pek çok da yorum geldi.