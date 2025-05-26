X (Twitter) Yapay Zekası Grok Galatasaraylı Kullanıcıları Çıldırttı
Eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformu yakın zamanda yapay zekası Grok’u kullanıcılara sunmuştu. Grok, X kullanıcıları tarafından bir gönderinin altına doğru olup olmadığını sorgulamak ve yeni görsel yaratılmak için sıklıkla kullanılıyor. Grok, X’te Galatasaraylı bir kullanıcıyı adeta çıldırttı. İşte kahkaha attıran Grok ve X kullanıcısının tartışması.
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Galatasaray, Yenikapı'da Süper Lig şampiyonluğunu kutlarken alandan fotoğraflar X'te gündem oldu.
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X'te '@Objektifskmsi' isimli kullanıcı Twitter'ın yapay zekası Grok'tan bir istekte bulundu.
Grok, hedefi yanlış tutturdu.
Bu sefer devreye bir başka kullanıcı girdi.
Grok yine istenileni anlamadı ve yine yanlış kişiyi hedef seçti...
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"Grok fotoğraftaki herkesi fener formalı yap."
"Fener formalı olanları helikopter yap."
"Sarı giyen adama taç tak."
"Fener formalı adam amuda kalksın."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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