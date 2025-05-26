Fenerbahçe, EuroLeague Geliriyle Galatasaray'ın Süper Lig Gelirini Solladı
Dün gece Türkiye iki şampiyonluğa şahitlik etti. Galatasaray, beşinci yıldızını Yenikapı Meydanı'nda doyasıya kutlarken Fenerbahçe de Abu Dabi'de müzesine bir EuroLeague kupası daha kattı.
İki takımın da kupa kaldırdığı saatlerde liglerin ekonomik değeri bir kez daha Süper Lig'in ekonomik gücünü sorgulattı.
EuroLeague geliri, Süper Lig'in gelirini geçti.
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Dün gece Türkiye'de şampiyonluk gecesiydi.
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Süper Lig geliri, ligin marka değerini sorgulattı.
Fenerbahçe'nin basketboldaki geliri Süper Lig'i geçti.
Premier Lig'e çıkış ücreti dudak uçuklattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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