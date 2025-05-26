Fenerbahçe, EuroLeague Geliriyle Galatasaray'ın Süper Lig Gelirini Solladı

Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak hem üst üste üçüncü şampiyonluk hem 25.şampiyonluk hem de beş yıldızı doyasıya kutladı. TFF'nin açıkladığı gelirlere göre şampiyonluk primi duyurulmuştu.

2024-2025 sezonu için Süper Lig şampiyonluk primi 71,1 milyon TL olarak açıklandı.