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Fenerbahçe, EuroLeague Geliriyle Galatasaray'ın Süper Lig Gelirini Solladı

Fenerbahçe, EuroLeague Geliriyle Galatasaray'ın Süper Lig Gelirini Solladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:57

Dün gece Türkiye iki şampiyonluğa şahitlik etti. Galatasaray, beşinci yıldızını Yenikapı Meydanı'nda doyasıya kutlarken Fenerbahçe de Abu Dabi'de müzesine bir EuroLeague kupası daha kattı. 

İki takımın da kupa kaldırdığı saatlerde liglerin ekonomik değeri bir kez daha Süper Lig'in ekonomik gücünü sorgulattı. 

EuroLeague geliri, Süper Lig'in gelirini geçti. 

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Dün gece Türkiye'de şampiyonluk gecesiydi.

Dün gece Türkiye'de şampiyonluk gecesiydi.

Abu Dabi'de Fenerbahçe, Yenikapı'da Galatasaray zafer kutladı. EuroLeague'da Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe erkek basketbol takımı salondaki taraftarıyla doyasıya eğlendi.

Galatasaray da beşinci yıldızı büyük bir festivalle Yenikapı Meydanı'nda kutladı.

Süper Lig geliri, ligin marka değerini sorgulattı.

Süper Lig geliri, ligin marka değerini sorgulattı.

Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak hem üst üste üçüncü şampiyonluk hem 25.şampiyonluk hem de beş yıldızı doyasıya kutladı. TFF'nin açıkladığı gelirlere göre şampiyonluk primi duyurulmuştu. 

2024-2025 sezonu için Süper Lig şampiyonluk primi 71,1 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin basketboldaki geliri Süper Lig'i geçti.

Fenerbahçe'nin basketboldaki geliri Süper Lig'i geçti.

EuroLeague gelir ve ekonomi modeli olarak kulüpler tarafından sık sık eleştirilen bir organizasyon. Bu nedenle de bu sezon F4 kıta dışında oynandı. Bunca eleştiri altında EuroLeague şampiyonluğu Fenerbahçe'ye, 1.8 milyon Euro'yla yaklaşık 80 milyon TL kazandırdı. Bu durum da Süper Lig'in marka değeri ve ekonomik gücünü sorgulattı.

Premier Lig'e çıkış ücreti dudak uçuklattı.

Premier Lig'e çıkış ücreti dudak uçuklattı.

Futbol ekonomisinde diğer liglerin çok üstünde olan İngiltere'de lige yeni çıkan takımın alt ligden çıkma primi uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Süper Lig şampiyonunun 71 milyon TL aldığı günlerde Premier Lig'e çıkan Sunderlend,220 milyon sterlinle yaklaşık 11.6 milyar TL kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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