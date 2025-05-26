Galatasaray'da Alvaro Morata, Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Katılmadı
Galatasaray, 5.yıldızı dün gece yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı Meydanı'nda kutladı. Kutlamalara vedalar damga vururken, taraftarlar genel olarak da konser programından memnun değildi.
Gecenin dikkat çeken olaylarından biri de Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmamasıydı. Morata'nın katılmama sebebinin ise sağlık olduğu öğrenildi.
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Galatasaray beşinci yıldızı Yenikapı'da kutladı.
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Morata kutlamalarda yoktu.
Katılmama sebebi açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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