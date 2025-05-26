Galatasaray'da Alvaro Morata, Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Katılmadı

Galatasaray, 5.yıldızı dün gece yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı Meydanı'nda kutladı. Kutlamalara vedalar damga vururken, taraftarlar genel olarak da konser programından memnun değildi.

Gecenin dikkat çeken olaylarından biri de Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmamasıydı. Morata'nın katılmama sebebinin ise sağlık olduğu öğrenildi.