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Galatasaray'da Alvaro Morata, Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Katılmadı

Galatasaray'da Alvaro Morata, Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Katılmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 09:25

Galatasaray, 5.yıldızı dün gece yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı Meydanı'nda kutladı. Kutlamalara vedalar damga vururken, taraftarlar genel olarak da konser programından memnun değildi. 

Gecenin dikkat çeken olaylarından biri de Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmamasıydı. Morata'nın katılmama sebebinin ise sağlık olduğu öğrenildi.

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Galatasaray beşinci yıldızı Yenikapı'da kutladı.

Galatasaray beşinci yıldızı Yenikapı'da kutladı.

Galatasaray üst üste üçüncü kez ipi göğüslerken beşinci yıldızı da armasına ekledi. Bu zaferi Yenikapı Meydanı'nda kutlayan Galatasaraylılar büyük coşku yaşadı.

Morata kutlamalarda yoktu.

Morata kutlamalarda yoktu.

Zafer gecesine duygusal vedalar damga vurdu. Mertens ve Muslera'nın vedası ile Osimhen'e 'Bizimle kal' tezahüratlarının yapıldığı gecede dikkat çeken bir diğer nokta ise Morata'nın olmamasıydı.

Katılmama sebebi açıklandı.

Katılmama sebebi açıklandı.

Tüm futbolcuların seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye çıktığı gecede Morata'nın çocuğunun sağlık sorunları nedeniyle alanda olamadığı açıklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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