Panathinaikos Forması Giyen Cedi Osman, Üçüncülük Maçına İtiraz Etti

Cedi Osman, sonunda hiçbir amacın olmadığı ve sıralamayı belirleyecek üçüncülük maçını eleştirdi. Cedi, 'Cidden neden oynadığımızı bile bilmiyorum, pek mantıklı gelmiyor çünkü üçüncü ya da dördüncü olmak bir şey kazandırmıyor. Asıl odak sağlıklı kalmak ve Yunan Ligi finallerine hazırlanmak olmalı.' dedi.