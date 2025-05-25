Panathinaikos Forması Giyen Cedi Osman, Üçüncülük Maçına İtiraz Etti
Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos ve Monaco'nun yer aldığı Final Four'da Yunan ekipleri finale kalamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Panathinaikos ve Olympiakos, üçüncülük maçına çıkacak. Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan Derbisi öncesi üçüncülük maçıyla ilgili konuştu.
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"Yunan Finali" açıklaması tepki çekti.
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Üçüncülük maçı Cedi'ye anlamsız geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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