onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Panathinaikos Forması Giyen Cedi Osman, Üçüncülük Maçına İtiraz Etti

Panathinaikos Forması Giyen Cedi Osman, Üçüncülük Maçına İtiraz Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 18:22

Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos ve Monaco'nun yer aldığı Final Four'da Yunan ekipleri finale kalamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Panathinaikos ve Olympiakos, üçüncülük maçına çıkacak. Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan Derbisi öncesi üçüncülük maçıyla ilgili konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yunan Finali" açıklaması tepki çekti.

"Yunan Finali" açıklaması tepki çekti.

Cedi Osman, Final Four öncesi yaptığı açıklamada 'Yunan finalinde Olympiakos'u yenerek kupayı almak isterim'açıklaması tepki çekmişti. Ancak Panathinaikos ve Olympiakos’un elenmesiyle bu hayali gerçekleşmedi. Bugün iki takım üçüncülük maçına çıkacak.

Üçüncülük maçı Cedi'ye anlamsız geldi.

Üçüncülük maçı Cedi'ye anlamsız geldi.

Cedi Osman, sonunda hiçbir amacın olmadığı ve sıralamayı belirleyecek üçüncülük maçını eleştirdi. Cedi, 'Cidden neden oynadığımızı bile bilmiyorum, pek mantıklı gelmiyor çünkü üçüncü ya da dördüncü olmak bir şey kazandırmıyor. Asıl odak sağlıklı kalmak ve Yunan Ligi finallerine hazırlanmak olmalı.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın