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Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet

Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 15:08

Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma kararı alan Real Madrid, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Xabi Alonso'yu getirdiği resmen duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüp, Bayer Leverkusen'e Bundesliga'da şampiyonluk yaşatan genç çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

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Arda Güler'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de ayrılık kararı çıkmış, Carlo Ancelotti'nin görevine son verilmişti. İspanya ekibi, Ancelotti'nin yerine geçen ismin Xabi Alonso olduğunu açıkladı. 43 yaşındaki çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

*Alonso, futbolculuk kariyerinde beş sezon Real Madrid forması giymişti. (2009-2014)

Bayer Leverkesun'de üç kupa kazandı

Bayer Leverkesun'de üç kupa kazandı

2022 yılının Ekim ayında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso, 2023-2024 sezonunu ligin zirvesinde tamamlamış ayrıca Almanya Kupası sevinci de yaşamayı başarmıştı. 2024-2025 sezonunun başında ise Almanya Süper Kupası'nın sahibi olmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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