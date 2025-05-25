Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet
Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma kararı alan Real Madrid, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Xabi Alonso'yu getirdiği resmen duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüp, Bayer Leverkusen'e Bundesliga'da şampiyonluk yaşatan genç çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
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