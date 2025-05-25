Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de ayrılık kararı çıkmış, Carlo Ancelotti'nin görevine son verilmişti. İspanya ekibi, Ancelotti'nin yerine geçen ismin Xabi Alonso olduğunu açıkladı. 43 yaşındaki çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

*Alonso, futbolculuk kariyerinde beş sezon Real Madrid forması giymişti. (2009-2014)