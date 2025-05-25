Sociedad Maçında İki Gol Atan Mbappe Bile Arda'yı Geçemedi

İspanya La Liga'nın 38. haftasında evinde Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, rakibini Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve sezonu galibiyetle noktaladı. Eflatun-beyazlılarda kaptan Luka Modric ve teknik direktör Ancelotti, mücadelenin sonunda takıma ve taraftarlara veda etti. Madrid'in yeni 10 numarasının kim olacağı merak edilirken yeni teknik direktörün Xabi Alonso olması bekleniyor.