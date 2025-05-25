Sociedad Maçında İki Gol Atan Mbappe Bile Arda'yı Geçemedi
Real Madrid kariyerinin nasıl şekilleneceğini merak edilen milli futbolcumuz Arda Güler, Real Sociedad maçındaki performansıyla sahadaki herkesi geride bıraktı. 20 yaşındaki oyuncumuzun reytingini, karşılaşmanın gollerini kaydeden Mbappe bile yakalayamadı.
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Real Madrid, ligin son maçında Sociedad'ı 2-0'la geçerken Ancelotti ve Luka Modric takıma veda etti
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Arda, maçın oyuncusu seçildi
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