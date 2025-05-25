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Sociedad Maçında İki Gol Atan Mbappe Bile Arda'yı Geçemedi

Sociedad Maçında İki Gol Atan Mbappe Bile Arda'yı Geçemedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 10:21

Real Madrid kariyerinin nasıl şekilleneceğini merak edilen milli futbolcumuz Arda Güler, Real Sociedad maçındaki performansıyla sahadaki herkesi geride bıraktı. 20 yaşındaki oyuncumuzun reytingini, karşılaşmanın gollerini kaydeden Mbappe bile yakalayamadı.

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Real Madrid, ligin son maçında Sociedad'ı 2-0'la geçerken Ancelotti ve Luka Modric takıma veda etti

Real Madrid, ligin son maçında Sociedad'ı 2-0'la geçerken Ancelotti ve Luka Modric takıma veda etti

İspanya La Liga'nın 38. haftasında evinde Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, rakibini Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve sezonu galibiyetle noktaladı. Eflatun-beyazlılarda kaptan Luka Modric ve teknik direktör Ancelotti, mücadelenin sonunda takıma ve taraftarlara veda etti. Madrid'in yeni 10 numarasının kim olacağı merak edilirken yeni teknik direktörün Xabi Alonso olması bekleniyor.

Arda, maçın oyuncusu seçildi

Arda, maçın oyuncusu seçildi

Son haftalarda yakaladığı çıkışla etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler'in, yükselen performansı bu maçta da sürdü. Karşılaşmanın tamamında süre bulan Arda'nın reytingi 8.5 oldu. İki gol atan Mbappe 8.1 reytingde kaldı. Arda'nın istatistikleri şöyle:

  • 104 Topla Buluşma

  • Penaltı kazandırdı ✅

  • 79/86 Pas İsabeti (%92)

  • Uzun Top: 5

  • Yaratılan Gol Pozisyonu: 3

  • Kilit Pas: 3

  • Kazanılan İkili Mücadele: 6

  • Top Çalma: 3

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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