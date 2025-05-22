Veda mı Etti? Cristiano Ronaldo'nun Hareketi Transfer Dedikodularını Artırdı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Khaleej'i konuk eden Al Nassr, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Ronaldo, son dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı noktaladı. Portekizli yıldızın, mücadele sonunda tribünlere teşekkür etmesi ayrılığın habercisi olarak belirtildi. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun Al Nassr ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve Avrupa'ya döneceği iddiası gündemde kendine geniş yer bulmuştu.