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Veda mı Etti? Cristiano Ronaldo'nun Hareketi Transfer Dedikodularını Artırdı

Veda mı Etti? Cristiano Ronaldo'nun Hareketi Transfer Dedikodularını Artırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 13:29

Avrupa'da transfer sezonun açılmasına kısa bir süre kala Ronaldo'dan veda geldiği ortaya atıldı. Portekizli yıldızın 2023 yılından beri formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile evinde son maçına çıktığı iddia edildi. 40 yaşındaki golcünün Al Khaleej karşılaşmasının ardından tribündeki taraftarlarına teşekkür ederek stadyumdan ayrılması, 'yeni bir macera' şeklinde yorumlandı.

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Ronaldo'nun hareketi gündem oldu, transfer iddiaları yeniden ortaya çıktı

Ronaldo'nun hareketi gündem oldu, transfer iddiaları yeniden ortaya çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Khaleej'i konuk eden Al Nassr, sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Ronaldo, son dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı noktaladı. Portekizli yıldızın, mücadele sonunda tribünlere teşekkür etmesi ayrılığın habercisi olarak belirtildi. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun Al Nassr ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve Avrupa'ya döneceği iddiası gündemde kendine geniş yer bulmuştu.

Al Khaleej karşılaşmasının bitiminde taraftarlarını selamladığı anlar çok konuşuldu

Futbolseverler sosyal medyada Portekizli yıldıza takım aramaya başladı

Futbolseverler sosyal medyada Portekizli yıldıza takım aramaya başladı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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