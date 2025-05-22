Veda mı Etti? Cristiano Ronaldo'nun Hareketi Transfer Dedikodularını Artırdı
Avrupa'da transfer sezonun açılmasına kısa bir süre kala Ronaldo'dan veda geldiği ortaya atıldı. Portekizli yıldızın 2023 yılından beri formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile evinde son maçına çıktığı iddia edildi. 40 yaşındaki golcünün Al Khaleej karşılaşmasının ardından tribündeki taraftarlarına teşekkür ederek stadyumdan ayrılması, 'yeni bir macera' şeklinde yorumlandı.
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Ronaldo'nun hareketi gündem oldu, transfer iddiaları yeniden ortaya çıktı
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Al Khaleej karşılaşmasının bitiminde taraftarlarını selamladığı anlar çok konuşuldu
Futbolseverler sosyal medyada Portekizli yıldıza takım aramaya başladı
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