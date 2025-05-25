Maçta Ağlamıştı: Sinan Engin'den Ali Koç Ricası

Futbol yorumcusu Sinan Engin, konuğu olduğu Beyaz Futbol programının canlı yayınında Fenerbahçe taraftarına seslendi. Engin, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevinden istifa etmesi istenen Ali Koç'a bir sene daha şans verilmesi gerektiğini dile getirdi.