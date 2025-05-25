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Maçta Ağlamıştı: Sinan Engin'den Ali Koç Ricası

Maçta Ağlamıştı: Sinan Engin'den Ali Koç Ricası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 12:48

Futbol yorumcusu Sinan Engin, konuğu olduğu Beyaz Futbol programının canlı yayınında Fenerbahçe taraftarına seslendi. Engin, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevinden istifa etmesi istenen Ali Koç'a bir sene daha şans verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Fenerbahçe Beko, Final Four'da finale kalınca Ali Koç sevinçten ağlamıştı

Fenerbahçe Beko, Final Four'da finale kalınca Ali Koç sevinçten ağlamıştı

Eurolague'de Final Four'a kalma başarısı gösteren Fenerabahçe Beko, BAE'nin ev sahipliğinde düzenlenen dörtlü turnuvanın ilk ayağında Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Karşılaşmayı oğluyla birlikte yerinden takip eden Başkan Ali Koç, maçın bitimiyle gözyaşlarına hakim olamamıştı. O anlara dair bir kare sosyal medyada gündem olmuştu.

Sinan Engin, Koç'un devam etmesi gerektiğini ifade etti

Sinan Engin, Koç'un devam etmesi gerektiğini ifade etti

Ertem Şener'in sunuculuğundaki Beyaz Futbol programının konuklarından Sinan Engin, Koç'un fikir ayrılıkları yaratan fotoğrafına değinerek Fenerbahçe taraftarına seslendi ve Koç'a bir şans daha verilmesi gerektiğini belirtti.

Engin'in canlı yayındaki yorumu

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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