onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Sane'ye Astronomik Maaş Teklifi

Galatasaray'dan Sane'ye Astronomik Maaş Teklifi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 11:23

Sky Sport'un özel haberine göre Galatasaray, Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenilen Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif etti. Alman yıldızın Münih'in teklifine henüz dönmediği aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'dan Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklifi

Galatasaray'dan Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklifi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılım hakkı elde eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sky Sport'un aktardığına göre sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemlerinde olan Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'ye resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş sunulduğu belirtildi.

Bayern'in teklifine henüz dönmedi

Bayern'in teklifine henüz dönmedi

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, SkySport'a verdiği röportajda haziran ayının sonunda kırmızı-beyazlı kulübüple olan sözleşmesi sona erecek Sane'ye yeni bir teklif sunduklarını ancak henüz bir gelişme olmadığını sözlerle açıkladı:

“Aramızda herhangi bir sorun yok. Teklifimizi sunduk, kulüp olarak ne istediğimizi net şekilde ifade ettik. Benim izlenimime göre, Leroy aslında kalmak istiyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın