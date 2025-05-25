Galatasaray'dan Sane'ye Astronomik Maaş Teklifi
Sky Sport'un özel haberine göre Galatasaray, Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenilen Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif etti. Alman yıldızın Münih'in teklifine henüz dönmediği aktarıldı.
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Galatasaray'dan Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş teklifi
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Bayern'in teklifine henüz dönmedi
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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