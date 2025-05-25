Galatasaray'dan Sane'ye Astronomik Maaş Teklifi

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, SkySport'a verdiği röportajda haziran ayının sonunda kırmızı-beyazlı kulübüple olan sözleşmesi sona erecek Sane'ye yeni bir teklif sunduklarını ancak henüz bir gelişme olmadığını sözlerle açıkladı:

“Aramızda herhangi bir sorun yok. Teklifimizi sunduk, kulüp olarak ne istediğimizi net şekilde ifade ettik. Benim izlenimime göre, Leroy aslında kalmak istiyor.”