İspanyollardan Arda Güler'in Kalitesine Övgüler
La Liga'da sezonun son maçında Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, Mbappe'nin iki golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Arda Güler mücadelenin en dikkat çeken ismi oldu. İspanya basını, skora katkı yapamasa da Mbappe'den daha iyi bir reyting puanı alan milli futbolcumuzun kalitesini konuştu.
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