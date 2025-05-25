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İspanyollardan Arda Güler'in Kalitesine Övgüler

İspanyollardan Arda Güler'in Kalitesine Övgüler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 15:53

La Liga'da sezonun son maçında Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, Mbappe'nin iki golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Arda Güler mücadelenin en dikkat çeken ismi oldu. İspanya basını, skora katkı yapamasa da Mbappe'den daha iyi bir reyting puanı alan milli futbolcumuzun kalitesini konuştu.

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Goal İspanya

Goal İspanya

'Her türlü alanı bulup, fırsat yarattı. Gerçekten hücum kalitesi var.'

El Desmarque

El Desmarque

 'Türk, Mbappe'nin Real Sociedad'a attığı penaltıyı yaptırdı. Sadece sağda başlamadı, aynı zamanda oyunun merkezinde de yer aldı

Defensa Central

Defensa Central

'Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Belki de pozisyonu biraz daha geride kalmaktan ibaret, bu yüzden asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi.'

Madridista Real

Madridista Real

'Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk'ten harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran futbolcu, daha sonra Fransız oyuncunun takımını 1-0 öne geçirmesini sağlayacak penaltıyı kazandı.'

Mundodeportivo

Mundodeportivo

'Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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