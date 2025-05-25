İspanyollardan Arda Güler'in Kalitesine Övgüler

'Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Belki de pozisyonu biraz daha geride kalmaktan ibaret, bu yüzden asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi.'