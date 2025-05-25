Bilal Erdoğan'dan Yeni Fenerbahçe Başkanlığı Açıklaması!
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM'de Serdar Gökalp'e özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağına yönelik iddialara ilişkin konuşurken insanların kendisini neden bu göreve yakıştırdığını anlamadığını ifade etti.
Kaynak: Akşam Spor
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Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili yeni açıklama
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"İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum"
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