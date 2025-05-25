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Bilal Erdoğan'dan Yeni Fenerbahçe Başkanlığı Açıklaması!

Bilal Erdoğan'dan Yeni Fenerbahçe Başkanlığı Açıklaması!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 14:14

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM'de Serdar Gökalp'e özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağına yönelik iddialara ilişkin konuşurken insanların kendisini neden bu göreve yakıştırdığını anlamadığını ifade etti.

Kaynak: Akşam Spor

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Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili yeni açıklama

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğanİstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan 7. Etnospor Kültür Festivali'nde Alem FM'e konuk oldu. Serdar Gökalp'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fenerbahçe ve Fenerbahçe başkanlığına dair konuştu.

"İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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