Bilal Erdoğan'dan Yeni Fenerbahçe Başkanlığı Açıklaması!

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM'de Serdar Gökalp'e özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağına yönelik iddialara ilişkin konuşurken insanların kendisini neden bu göreve yakıştırdığını anlamadığını ifade etti.

Kaynak: Akşam Spor