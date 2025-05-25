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Galatasaray Taraftarı Kupayı Göremedi, Yağmurla Birlikte Alanı Terk Ediyor

Galatasaray Taraftarı Kupayı Göremedi, Yağmurla Birlikte Alanı Terk Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 23:00

Galatasaray, Yenikapı'da tarihi bir kutlama programı gerçekleştiriyor. Alanı dolduran sarı kırmızılılar uzun süre şarkılarla eğlendi ancak kupanın alana bir türlü gelmemesi ve yağan yağmur taraftarı üzdü.

Bazı taraftarların alanı terk ettiği görülürken gazeteci Ferhat Kızıltaş da paylaştığı video ile duruma tepki gösterdi. Kızıltaş, 'Saat 8’e kadar taraftar o kupayı görmeliydi' dedi.

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Galatasaray şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor.

Galatasaray şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor.

Sarı kırmızılı camia 25.şampiyonluk ve beşinci yıldızı Yenikapı Meydanı'nda kutluyor. Yoğun program içerisinde birçok sanatçının sahne aldığı geceye yağan yağmur gölge düşürdü.

Bazı taraftarlar alanı terk etti.

Bazı taraftarlar alanı terk etti.

Gazeteci Ferhat Kızıltaş paylaştığı videoda 22.20 itibariyle birçok taraftarın alanı boşaltmaya başladığını gösterdi. Kızıltaş, 'Binlerce taraftar kupa törenini beklemeden evine geri dönüyor.' notuyla paylaştığı video için 'Saat 8’e kadar taraftar o kupayı görmeliydi. Vallahi yazık günah. Taraftar perişan halde geri dönmek zorunda kaldı.

Galatasaray taraftarının bu akşam çektiği çile telafi edilmeli. Hakları ödenmez.' dedi.

Ferhat Kızıltaş'ın alandan paylaştığı video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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