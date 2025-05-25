Galatasaray Taraftarı Kupayı Göremedi, Yağmurla Birlikte Alanı Terk Ediyor

Galatasaray, Yenikapı'da tarihi bir kutlama programı gerçekleştiriyor. Alanı dolduran sarı kırmızılılar uzun süre şarkılarla eğlendi ancak kupanın alana bir türlü gelmemesi ve yağan yağmur taraftarı üzdü.

Bazı taraftarların alanı terk ettiği görülürken gazeteci Ferhat Kızıltaş da paylaştığı video ile duruma tepki gösterdi. Kızıltaş, 'Saat 8’e kadar taraftar o kupayı görmeliydi' dedi.