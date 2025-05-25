Galatasaray Taraftarı Kupayı Göremedi, Yağmurla Birlikte Alanı Terk Ediyor
Galatasaray, Yenikapı'da tarihi bir kutlama programı gerçekleştiriyor. Alanı dolduran sarı kırmızılılar uzun süre şarkılarla eğlendi ancak kupanın alana bir türlü gelmemesi ve yağan yağmur taraftarı üzdü.
Bazı taraftarların alanı terk ettiği görülürken gazeteci Ferhat Kızıltaş da paylaştığı video ile duruma tepki gösterdi. Kızıltaş, 'Saat 8’e kadar taraftar o kupayı görmeliydi' dedi.
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Galatasaray şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor.
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Bazı taraftarlar alanı terk etti.
Ferhat Kızıltaş'ın alandan paylaştığı video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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