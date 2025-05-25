Galatasaraylı Coşkun Sabah, Yenikapı Programından Çıkarılmış
Galatasaray, şampiyonluğunu Yenikapı’da büyük bir coşkuyla kutluyor. Kutlamalarda binlerce taraftarın katıldığı konserler düzenleniyor. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, meşaleler ve marşlar eşliğinde geceyi aydınlatırken Coşkun Sabah'tan buruk bir açıklama geldi. Sabah, listeden çıkarıldığını söyledi.
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Galatasaray, Yenikapı'ya akın etti.
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"Hopdedik Ayhan'dan öğrendim"
Coşkun Sabah'ın sitemli açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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