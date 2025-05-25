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Galatasaraylı Coşkun Sabah, Yenikapı Programından Çıkarılmış

Galatasaraylı Coşkun Sabah, Yenikapı Programından Çıkarılmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 21:00

Galatasaray, şampiyonluğunu Yenikapı’da büyük bir coşkuyla kutluyor. Kutlamalarda binlerce taraftarın katıldığı konserler düzenleniyor. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, meşaleler ve marşlar eşliğinde geceyi aydınlatırken Coşkun Sabah'tan buruk bir açıklama geldi. Sabah, listeden çıkarıldığını söyledi.

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Galatasaray, Yenikapı'ya akın etti.

Galatasaray, Yenikapı'ya akın etti.

Galatasaray beşinci yıldızı Yenikapı Meydanı'nda kutluyor. Birçok sanatçının şarkılarıyla eşlik edeceği gecede taraftarlar doyasıya eklenecek. Listede Coşkun Sabah'ın da olacağı söylenmişti ancak son durumda Sabah'ın adı listede bulunmuyor.

"Hopdedik Ayhan'dan öğrendim"

"Hopdedik Ayhan'dan öğrendim"

Coşkun Sabah, yaptığı açıklamada '4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu. Ama dün akşam bir değişikle menajerler rahat durmamışlar. Sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş. Ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun argın uçaktan nasıl gideceğim derken Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, liste değişti diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz.' dedi.

Coşkun Sabah'ın sitemli açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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