Galatasaray'da Osimhen, Kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" Marşını Söyledi
Galatasaray şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da toplanıyor. 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı kutlayan Galatasaraylı futbolcular otobüsle de şehir turu yaptı. Otobüs içerisinden de eğlenceli görüntüler geldi. Kızıyla eğlenen Osimhen'in kızıyla birlikte Galatasaray marşı söylemesi de hayli beğenildi.
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Galatasaraylı futbolcular beşinci yıldızı kutluyor.
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Osimhen kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" marşını söyledi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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