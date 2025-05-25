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Galatasaray'da Osimhen, Kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" Marşını Söyledi

Galatasaray'da Osimhen, Kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" Marşını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 20:27

Galatasaray şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da toplanıyor. 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı kutlayan Galatasaraylı futbolcular otobüsle de şehir turu yaptı. Otobüs içerisinden de eğlenceli görüntüler geldi. Kızıyla eğlenen Osimhen'in kızıyla birlikte Galatasaray marşı söylemesi de hayli beğenildi. 

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Galatasaraylı futbolcular beşinci yıldızı kutluyor.

Galatasaraylı futbolcular beşinci yıldızı kutluyor.

Galatasaray, beşinci yıldız coşkusunu Yenikapı'da düzenlenen büyük etkinlikle kutluyor. Taraftarlar, 25. şampiyonluk onuruna düzenlenen festivale yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, tarihi başarıyı binlerce taraftarıyla birlikte sahnede taçlandırıyor. Futbolcular da üstü açık otobüsle Yenikapı yolculuğuna çıktı. 

Osimhen'in otobüs içinde kızıyla eğlendiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Osimhen kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" marşını söyledi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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