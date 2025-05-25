Galatasaray'da Osimhen, Kızıyla "Adanmış Hayatların Umudu" Marşını Söyledi

Galatasaray şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da toplanıyor. 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı kutlayan Galatasaraylı futbolcular otobüsle de şehir turu yaptı. Otobüs içerisinden de eğlenceli görüntüler geldi. Kızıyla eğlenen Osimhen'in kızıyla birlikte Galatasaray marşı söylemesi de hayli beğenildi.

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