Kenan Doğulu'dan Yenikapı Konseri Öncesi "Geliyoruz" Paylaşımı
Galatasaray, bu sezon kazandığı üst üste 3. ve toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu 'Galatasaray Champions Fest' adıyla kutluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlamaları iki güne yayarak büyük bir organizasyona imza atıyor. Etkinlikler, İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleniyor. Taraftarlar, hem şampiyonluk coşkusunu yaşamak hem de takımlarıyla buluşmak için alana akın ediyor.
Alanda konser verecek sanatçılardan biri de Kenan Doğulu... Kenan Doğulu etkinlik öncesi kısa bir video paylaştı.
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Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti.
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Kenan Doğulu'dan paylaşım geldi.
Kenan Doğulu'nun meşaleli videosu sosyal medyada çok beğenildi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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