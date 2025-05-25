Kenan Doğulu'dan Yenikapı Konseri Öncesi "Geliyoruz" Paylaşımı

Galatasaray, bu sezon kazandığı üst üste 3. ve toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu 'Galatasaray Champions Fest' adıyla kutluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlamaları iki güne yayarak büyük bir organizasyona imza atıyor. Etkinlikler, İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleniyor. Taraftarlar, hem şampiyonluk coşkusunu yaşamak hem de takımlarıyla buluşmak için alana akın ediyor.

Alanda konser verecek sanatçılardan biri de Kenan Doğulu... Kenan Doğulu etkinlik öncesi kısa bir video paylaştı.