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Kenan Doğulu'dan Yenikapı Konseri Öncesi "Geliyoruz" Paylaşımı

Kenan Doğulu'dan Yenikapı Konseri Öncesi "Geliyoruz" Paylaşımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 19:46

Galatasaray, bu sezon kazandığı üst üste 3. ve toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu 'Galatasaray Champions Fest' adıyla kutluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlamaları iki güne yayarak büyük bir organizasyona imza atıyor. Etkinlikler, İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleniyor. Taraftarlar, hem şampiyonluk coşkusunu yaşamak hem de takımlarıyla buluşmak için alana akın ediyor.

Alanda konser verecek sanatçılardan biri de Kenan Doğulu... Kenan Doğulu etkinlik öncesi kısa bir video paylaştı.

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Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti.

Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti.

Beşinci yıldızı kutlayan Galatasaray taraftarı tüm coşkusuyla Yenikapı Meydanı'na akın etti. Sarı kırmızılılar şampiyonluğu burada bir dizi konserle kutlayacak. Konser verecek şarkıcılardan biri de fanatik Galatasaraylı Kenan Doğulu...

Kenan Doğulu'dan paylaşım geldi.

Kenan Doğulu'dan paylaşım geldi.

Alanda bekleyen kalabalık etkinlikteki konserleri de sabırsızlıkla beklerken Kenan Doğulu sosyal medya hesabından 'Geliyoruz' paylaşımı yaptı ve Galatasaray'ı etiketledi.

Kenan Doğulu'nun meşaleli videosu sosyal medyada çok beğenildi:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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