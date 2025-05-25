onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Galatasaray'ın Yenikapı'daki Kutlamalarına Fenerbahçeli Bir Baba da Katıldı

Galatasaray'ın Yenikapı'daki Kutlamalarına Fenerbahçeli Bir Baba da Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 19:26

Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5.yıldızını Yenikapı Meydanı'nda kutluyor. Galatasaraylı futbolcuların geleceği ve kupanın kaldırılcağı meydanı Galatasaraylılar saatler önce doldurdu. 

İlginç görüntülerin geldiği meydanda Fenerbahçeli bir baba dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. yıldız Yenikapı'da kutlanıyor.

5. yıldız Yenikapı'da kutlanıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta garantilediği şampiyonluk kupası için Yenikapı Meydanı'nda toplanıyor. Taraftarların toplandığı meydana kısa süre sonra futbolcular da gelecek. Meydandan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçeli baba oğlunu getirdi.

Fenerbahçeli baba oğlunu getirdi.

Fenerbahçeli bir baba Fenerbahçe formasıyla kutlamalara katılarak Galatasaraylı oğluyla kameralara yansıdı. Küçük çocuğunu getirmek için alanda olduğu görülen baba kutlamanın en dikkat çekici görüntülerinden birine imza attı.

O anlar kameralara yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın