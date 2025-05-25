Galatasaray'ın Yenikapı'daki Kutlamalarına Fenerbahçeli Bir Baba da Katıldı
Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5.yıldızını Yenikapı Meydanı'nda kutluyor. Galatasaraylı futbolcuların geleceği ve kupanın kaldırılcağı meydanı Galatasaraylılar saatler önce doldurdu.
İlginç görüntülerin geldiği meydanda Fenerbahçeli bir baba dikkat çekti.
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5. yıldız Yenikapı'da kutlanıyor.
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Fenerbahçeli baba oğlunu getirdi.
O anlar kameralara yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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