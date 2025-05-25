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Fenerbahçe'nin EuroLeague Finali Öncesinde Mustafa Varank, Ali Koç'a Okunmuş Baklava Yedirdi

Fenerbahçe'nin EuroLeague Finali Öncesinde Mustafa Varank, Ali Koç'a Okunmuş Baklava Yedirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 20:44

Fenerbahçe ve Monaco, 2025 EuroLeague Final Four'da final maçında karşı karşıya... Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste ilginç anlar yaşandı. Mustafa Varank ve Ali Koç arasında yaşanan diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

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Ali Koç'a baklava ikramı yapıldı.

Ali Koç'a baklava ikramı yapıldı.

Türkiye - BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ile AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a özel olarak Türkiye’den getirilen baklavayı takdim etti.

"Okunmuş baklava..."

"Okunmuş baklava..."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da baklava ikramı sırasında kameralara yansıdı.

Mustafa Varank'ın 'Okunmuş baklavayı da Besmele ile yediriyoruz, Bismillah.' sözlerine Ali Koç, 'Amin.' diyerek cevap verdi.

Bu anlar kameralara da yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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