Fenerbahçe'nin EuroLeague Finali Öncesinde Mustafa Varank, Ali Koç'a Okunmuş Baklava Yedirdi
Fenerbahçe ve Monaco, 2025 EuroLeague Final Four'da final maçında karşı karşıya... Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste ilginç anlar yaşandı. Mustafa Varank ve Ali Koç arasında yaşanan diyalog sosyal medyada da gündem oldu.
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Ali Koç'a baklava ikramı yapıldı.
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"Okunmuş baklava..."
Bu anlar kameralara da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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