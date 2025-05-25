Fenerbahçe'nin EuroLeague Finali Öncesinde Mustafa Varank, Ali Koç'a Okunmuş Baklava Yedirdi

Fenerbahçe ve Monaco, 2025 EuroLeague Final Four'da final maçında karşı karşıya... Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste ilginç anlar yaşandı. Mustafa Varank ve Ali Koç arasında yaşanan diyalog sosyal medyada da gündem oldu.