onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol , Futbol
Uğur Ozan Sulak'ın İki Yıl Önceki Saras Kehaneti Gerçekleşti, Kehaneti Saras'la Birlikte Gerçeğe Çevirdi

Uğur Ozan Sulak'ın İki Yıl Önceki Saras Kehaneti Gerçekleşti, Kehaneti Saras'la Birlikte Gerçeğe Çevirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 00:02

Saras Jasikevicius, Litvanya basketbolu ile birlikte Avrupa'ya damga vurmuş bir basketbolcuydu. Fenerbahçe'de de forma giyen Saras, koçluk kariyerinde de emin adımlarla ilerledi.

Nihayet bu gece koçluk kariyeri bri EuroLeague şampiyonluğu ile perçinlendi. Bu gece Saras'ın en yakınındaki isim olan Uğur Ozan Sulak'ın iki yıl önce onunla ilgili attığı tweet ise yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

Fenerbahçe, Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague kupasını müzesine ikinci kez götürdü. Bu başarıda Saras Jasikevicius'un payı çok büyük. Litvanyalı koç, bu başarıya imza atarak Avrupa kamuoyunda da büyük takdir kazandı.

Tarihi başarıda iki yıllık kehanet ortaya çıkardı.

Tarihi başarıda iki yıllık kehanet ortaya çıkardı.

Saras Jasikevicius'un Fenerbahçe ile kupayı kazanacağı kehanetinde bulunan Uğur Ozan Sulak'ın tweeti yeniden gündem oldu. İşin ilginç tarafı ise o dönem Socrates'te yorumcu olan Uğur Ozan Sulak bugün Saras'ın en yakın yardımcılarından biri...

İşte o "Nasıl başladı?" dedirten tweet:

İşte o "Nasıl başladı?" dedirten tweet:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın