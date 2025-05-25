Uğur Ozan Sulak'ın İki Yıl Önceki Saras Kehaneti Gerçekleşti, Kehaneti Saras'la Birlikte Gerçeğe Çevirdi

Saras Jasikevicius, Litvanya basketbolu ile birlikte Avrupa'ya damga vurmuş bir basketbolcuydu. Fenerbahçe'de de forma giyen Saras, koçluk kariyerinde de emin adımlarla ilerledi.

Nihayet bu gece koçluk kariyeri bri EuroLeague şampiyonluğu ile perçinlendi. Bu gece Saras'ın en yakınındaki isim olan Uğur Ozan Sulak'ın iki yıl önce onunla ilgili attığı tweet ise yeniden gündem oldu.