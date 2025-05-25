Uğur Ozan Sulak'ın İki Yıl Önceki Saras Kehaneti Gerçekleşti, Kehaneti Saras'la Birlikte Gerçeğe Çevirdi
Saras Jasikevicius, Litvanya basketbolu ile birlikte Avrupa'ya damga vurmuş bir basketbolcuydu. Fenerbahçe'de de forma giyen Saras, koçluk kariyerinde de emin adımlarla ilerledi.
Nihayet bu gece koçluk kariyeri bri EuroLeague şampiyonluğu ile perçinlendi. Bu gece Saras'ın en yakınındaki isim olan Uğur Ozan Sulak'ın iki yıl önce onunla ilgili attığı tweet ise yeniden gündem oldu.
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Fenerbahçe'de şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.
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Tarihi başarıda iki yıllık kehanet ortaya çıkardı.
İşte o "Nasıl başladı?" dedirten tweet:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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