Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Rakipleri Galatasaray'a Yanak Okşatma Göndermesi Yaptı
Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi'de Monaco'yu yenerek Final Four'u şampiyon tamamladı. Tüm takımın büyük coşku yaşadığı gecede Fenerbahçe taraftarları da duygu dolu anlar yaşadı.
Maç sonunda açıklamalar yapan Melih Mahmutoğlu da rakipleri Galatasaray'a siyasi bir gönderme yaparak geceyi kapattı.
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Şampiyon Fenerbahçe zaferini kutluyor.
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Maç sonu duygu seli vardı.
"Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz"
Melih Mahmutoğlu'nun açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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