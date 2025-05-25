Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Rakipleri Galatasaray'a Yanak Okşatma Göndermesi Yaptı

Melih, FBTV'ye verdiği röportajda 'Biz, yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... 'Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor' diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulübü olduğunu gördü.' dedi.