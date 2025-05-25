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Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Rakipleri Galatasaray'a Yanak Okşatma Göndermesi Yaptı

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, Rakipleri Galatasaray'a Yanak Okşatma Göndermesi Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 23:35

Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi'de Monaco'yu yenerek Final Four'u şampiyon tamamladı. Tüm takımın büyük coşku yaşadığı gecede Fenerbahçe taraftarları da duygu dolu anlar yaşadı. 

Maç sonunda açıklamalar yapan Melih Mahmutoğlu da rakipleri Galatasaray'a siyasi bir gönderme yaparak geceyi kapattı.

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Şampiyon Fenerbahçe zaferini kutluyor.

Şampiyon Fenerbahçe zaferini kutluyor.

Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götüren Fenerbahçe'de büyük sevinç var. Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı maçı meydanlarda takip ederken, son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşandı.

Maç sonu duygu seli vardı.

Maç sonu duygu seli vardı.

Hem salonda hem de Türkiye'de bu şampiyonluğu kutlayanlar büyük bir sevinç yaşarken birçok kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Maç sonunda takım kaptanı Melih Mahmutoğlu da zaferi Galatasaray'a göndermeler yaparak kutladı.

"Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz"

"Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz"

Melih, FBTV'ye verdiği röportajda 'Biz, yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... 'Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor' diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulübü olduğunu gördü.' dedi.

Melih Mahmutoğlu'nun açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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