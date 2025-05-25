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Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Sosyal Medyada da Kutlandı

Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Sosyal Medyada da Kutlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 22:44

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tarihi zaferin ardından taraftarlar sokaklarda ve sosyal medyada coşkulu kutlamalar yaptı. Sarı-lacivertli camia, kupanın gururunu paylaşırken binlerce tebrik mesajı sosyal medyada trend oldu. Takımın mücadelesi ve kararlılığı, sporseverlerden büyük takdir topladı.

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Fenerbahçe bir kez daha EuroLeague'i kazandı

Fenerbahçe bir kez daha EuroLeague'i kazandı

Fenerbahçe, finalde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ni kazandı. Bu tarihi zafer, sarı-lacivertli camiada büyük sevinç yarattı. Taraftarlar sosyal medyada paylaşımlarıyla bu sevince ortak oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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