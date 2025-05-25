Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Sosyal Medyada da Kutlandı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tarihi zaferin ardından taraftarlar sokaklarda ve sosyal medyada coşkulu kutlamalar yaptı. Sarı-lacivertli camia, kupanın gururunu paylaşırken binlerce tebrik mesajı sosyal medyada trend oldu. Takımın mücadelesi ve kararlılığı, sporseverlerden büyük takdir topladı.